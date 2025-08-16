24 Канал собрал самые актуальные мемы, которые распространяли пользователи сети о саммите на Аляске и Путина и Трампа на нем.

Какие мемы создавали пользователи о саммите на Аляске?

Многих пользователей сети привлекло внимание то, что для Владимира Путина, который является военным преступником и убивает мирных украинцев, приказывая стрелять по гражданским зданиям, встречают с самолета с красной ковровой дорожкой.

В частности, украинцев и союзников США возмутило то, что расстилали эту дорожку американские солдаты.

Мемы об американских солдатах, которые расстилают Путину ковровую дорожку возле самолета / Сообщение Игоря Лаченкова в соцсети Х

Шутят и о том, как Трамп протянул и пожал руку Путину. В частности, как американский лидер "извивался" и "подлизывался" к российскому диктатору.

Дональд Трамп сразу показал Путину "кто здесь босс" / Сообщение из аккаунта @minkal_ukraine в соцсети Х

Некоторые даже просят вернуть предыдущего президента США Джо Байдена, при котором политика Америки в отношении России была более жесткой. В то же время на курьезные моменты с самой встречи пользователи создают много уже известных мемов, подставляя определенные моменты под известные картинки.

Еще мемы о Трампе, Путине и Аляске / Фото 24 Канала

Некоторые сравнили одно из фото, которое опубликовал Белый дом с ситуацией, когда учитель отчитывает ученика-хулигана. В то же время видно, что сам хулиган ничего не понимает и хочет продолжать делать свое – вредить.

Трампа и Путина сравнили с учителем и учеником-хулиганом / Сообщение @BliznicenVita в соцсети Х

Поскольку Путин и Трамп находились достаточно далеко от камер журналистов, то не было слышно, о чем они могли разговаривать. В сети также предположили, что могли обсуждать президент США и глава Кремля.

Как пользователи реагируют на саммит Трампа и Путина на Аляске / Фото из телеграмм-каналов "МЕМАГРАМ", "Goni Мемаси" и сети

Техника дошла даже и до того, что пользователи создают мемные видео. С помощью искусственного интеллекта удалось сделать видео, где Трамп и Путин катаются на снегоходе по Аляске и им всюду мерещатся Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мемы о Трампе и Путине создают даже с помощью ИИ / Видео с аккаунта @ice_ice_baby_bg в соцсети Х