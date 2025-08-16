24 Канал зібрав найактуальніші меми, які ширили користувачі мережі про саміт на Алясці та Путіна і Трампа на ньому.

Які меми створювали користувачі про саміт на Алясці?

Багатьох користувачів мережі привернуло увагу те, що для Володимира Путіна, який є воєнним злочинцем та вбиває мирних українців, наказуючи стріляти по цивільних будівлях, зустрічають з літака з червоною килимовою доріжкою.

Зокрема, українців та союзників США обурило те, що розстеляли цю доріжку американські солдати.

Меми про американських солдатів, які розстеляють Путіну килимову доріжку біля літака / Допис Ігоря Лаченкова у соцмережі Х

Жартують і про те, як Трамп протягнув та потиснув руку Путіну. Зокрема, як американський лідер "ізвивався" та "підлабузнювався" до російського диктатора.

Дональд Трамп одразу показав Путіну "хто тут бос" / Допис з акаунту @minkal_ukraine у соцмережі Х

Дехто навіть просить повернути попереднього президента США Джо Байдена, за якого політика Америки щодо Росії була більш жорсткою. Водночас на курйозні моменти з самої зустрічі користувачі створюють багато вже відомих мемів, підставляючи певні моменти під відомі картинки.

Ще меми про Трампа, Путіна та Аляску / Фото 24 Каналу

Дехто порівняв одне з фото, яке опублікував Білий дім з ситуацією, коли вчитель відчитує учня-хулігана. Водночас видно, що сам хуліган нічого не тямить та хоче продовжувати робити своє – шкодити.

Трампа і Путіна порівняли з вчителем та учнем-хуліганом / Допис @BliznicenVita у соцмережі Х

Оскільки Путін і Трамп перебували досить далеко від камер журналістів, то не було чутно, про що вони могли розмовляти. У мережі також припустили, що могли обговорювати президент США та глава Кремля.

Як користувачі реагують на саміт Трампа і Путіна на Алясці / Фото з телеграм-каналів "МЕМАГРАМ", "Goni Мемаси" та мережі

Техніка дійшла навіть і до того, що користувачі створюють мемні відео. За допомогою штучного інтелекту вдалося зробити відео, де Трамп і Путін катаються на снігоході Аляскою і їм усюди ввижаються Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Меми про Трампа і Путіна створюють навіть за допомогою ШІ / Відео з акаунту @ice_ice_baby_bg у соцмережі Х