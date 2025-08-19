У понеділок, 18 серпня відбулася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом за участю лідерів європейських країн. Мережа відреагувала на переговори низкою жартів, що зафіксували казусні моменти й відсилалися до попередньої зустрічі президентів.

24 Канал підготував підбірку найкумедніших мемів про зустріч Зеленського й Трампа в Білому домі.

Дивіться також "Наче шкільний вчитель та учень-хуліган": мережа жартує про саміт Трампа і Путіна на Алясці

Які меми поширювалися в мережі?

Жарти почали поширюватися ще до початку перемовин, зокрема звернули увагу на підтримку Володимира Зеленського з боку європейських лідерів. У коментарях припускають, що вони поїхали разом на зустріч, щоб запобігти повторенню сценарію лютневої зустрічі лідерів України та США.



Зеленський консультується з партнерами / жартівливе фото з телеграм-каналу МЕМАГРАМ

Особливий інтерес викликало вбрання Зеленського, адже Дональд Трамп був незадоволений виглядом українського президента під час минулого візиту. Ця ситуація обросла мемами ще з лютого, а зараз актуалізувалася по-новому.

Жарти про зміну стилю Зеленського / Фото МЕМАГРАМ

Користувачі також звернули увагу на комічну сцену очікування: президент Франції Еммануель Макрон готувався долучитися до перемовин. На фото він виглядає дещо розгубленим, що й викликало усмішки в мережі.

Тональність зустрічі американського й українського лідерів 18 серпня значно відрізнялася від візиту Зеленського до США в лютому, тож користувачі додавали веселі підписи до серйозних фото з Білого дому.

Інші меми про зустріч Зеленського й Трампа / Фото з телеграм-каналу МЕМАГРАМ.

Уважні користувачі не забули й про ситуацію, коли Трамп говорив, що нібито Зеленський не має карт на руках, натякаючи на його слабку позицію в переговорах. Нинішня зустріч поновила актуальний мем.



Жарт про зустріч Трампа й Зеленського / Мем з телеграм-каналу МЕМАГРАМ

Не позбавили уваги в мережі й лист, який передав Зеленський Трампу. Військовий, відомий у соцмережі Х під ніком Сашко зі Сходу, висловив припущення, що Зеленський нібито передав послання для Меланії Трамп від Олени Зеленської. Це натяк на повідомлення про те, як дружини світових лідерів можуть впливати на їхні рішення.

Раніше під час саміту на Алясці, президент США передав Путіну особистий лист від Меланії Трамп. Так, під час міжнародних зустрічей зберігається традиція залучати перших леді до перемовин.

Користувачі коментували й інші курйозні моменти, створюючи кумедні меми. Не обійшлося й без неоднозначного ставлення українців до американського лідера, що висвітлили на одному із зображень.

Підбірка жартів про зустріч Трампа й Зеленського / Фото Goni МЕМАСИ

Як пройшла зустріч президентів України та США?