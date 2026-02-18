Мединский разговаривал с Умеровым и Арахамией после завершения переговоров
- В Женеве 18 февраля завершился раунд переговоров делегаций Украины, США и России, после которого состоялась встреча между Владимиром Мединским и представителями украинской делегации.
- Встреча длилась примерно два часа.
После официального окончания руководитель российской делегации Мединский имел встречу с представителями Украины.
Информацию о встрече подтвердила пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии для 24 Канала.
Что известно о встрече с Мединским?
В Женеве после официального завершения переговоров глава российской переговорной команды Владимир Мединский вернулся в отель. Там состоялась встреча и переговоры с руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым и членом делегации Давидом Арахамией.
Как сообщало BBC, по информации пресс-секретаря секретаря СНБО, встреча длилась примерно два часа.
Журналисты утверждают, что ранее Мединский, покидая отель, подтвердил такую встречу с украинской стороной. Однако он воздержался от разглашения деталей и не уточнил, с кем именно общался.
СМИ предполагает, что представители могли обсудить политические вопросы.
Какие результаты переговоров в Женеве?
По словам президента Зеленского, на переговорах в Женеве удалось достичь в Женеве удалось достичь заметного прогресса в военных вопросах. В частности, стороны согласовали механизм мониторинга прекращения огня с участием США.
В то же время, добавил он, политические вопросы остаются сложными и такого результата, как в военном направлении – пока нет.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина и Россия имеют договоренность о проведении нового раунда переговоров впоследствии.