18 февраля, 19:46
Обновлено - 19:47, 18 февраля

Мединский разговаривал с Умеровым и Арахамией после завершения переговоров

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Женеве 18 февраля завершился раунд переговоров делегаций Украины, США и России, после которого состоялась встреча между Владимиром Мединским и представителями украинской делегации.
  • Встреча длилась примерно два часа.

В Женеве 18 февраля завершился раунд переговоров делегаций Украины, США и России. После официального окончания руководитель российской делегации Мединский имел встречу с представителями Украины.

Информацию о встрече подтвердила пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии для 24 Канала.

Что известно о встрече с Мединским?

В Женеве после официального завершения переговоров глава российской переговорной команды Владимир Мединский вернулся в отель. Там состоялась встреча и переговоры с руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым и членом делегации Давидом Арахамией.

Как сообщало BBC, по информации пресс-секретаря секретаря СНБО, встреча длилась примерно два часа.

Журналисты утверждают, что ранее Мединский, покидая отель, подтвердил такую встречу с украинской стороной. Однако он воздержался от разглашения деталей и не уточнил, с кем именно общался.

СМИ предполагает, что представители могли обсудить политические вопросы.

Какие результаты переговоров в Женеве?

  • По словам президента Зеленского, на переговорах в Женеве удалось достичь в Женеве удалось достичь заметного прогресса в военных вопросах. В частности, стороны согласовали механизм мониторинга прекращения огня с участием США.

  • В то же время, добавил он, политические вопросы остаются сложными и такого результата, как в военном направлении – пока нет.

  • Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина и Россия имеют договоренность о проведении нового раунда переговоров впоследствии.