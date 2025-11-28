Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленский анонсировал новые переговоры с США: кто будет представлять Украину
28 ноября, 18:36
2

Зеленский анонсировал новые переговоры с США: кто будет представлять Украину

София Рожик
Основные тезисы
  • Зеленский анонсировал новую встречу с США, где Украину будут представлять начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и представители разведки.
  • Встречи с американской стороной состоятся в ближайшее время, но точные даты пока не названы.

Зеленский 28 ноября анонсировал новую встречу с США. Он объявил, кто будет представлять Украину на этих переговорах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

Смотрите также США передали России проект мирного плана, – Песков

Кто будет вести переговоры с США от Украины?

На новых переговорах Украину будут представлять:

  • начальник Генштаба,
  • представители МИД,
  • секретарь СНБО,
  • представители разведки.

И когда у нас у всех есть такой внешний вызов – война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип,
– сказал Зеленский.

Встречи с американской стороной состоятся "уже в ближайшее время", однако точных дат президент не назвал.

Состоятся переговоры США и России

  • Кроме переговоров с Украиной, США планируют встретиться с россиянами. Это уже подтвердил сам диктатор Путин. По его словам, переговоры состоятся в первой половине следующей недели.

  • Переговорщиками со стороны России будут Владимир Мединский, Юрий Ушаков и представители российского МИД, а с американской стороны ожидается участие спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. Как сказал Путин, "диалог с ним идет без ругани и плевков".

  • Встреча пройдет в Москве. В это же время министр армии США Дэн Дрисколл должен встретиться с украинской стороной в Киеве.