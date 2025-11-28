Зеленський анонсував нові переговори зі США: хто представлятиме Україну
- Зеленський анонсував нову зустріч зі США, де Україну представлятимуть начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та представники розвідки.
- Зустрічі з американською стороною відбудуться найближчим часом, але точні дати поки не названі.
Зеленський 28 листопада анонсував нову зустріч зі США. Він оголосив, хто представлятиме Україну на цих переговорах.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.
Хто вестиме переговори зі США від України?
На нових перемовинах Україну представлятимуть:
- начальник Генштабу,
- представники МЗС,
- секретар РНБО,
- представники розвідки.
І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип,
– сказав Зеленський.
Зустрічі з американською стороною відбудуться "вже найближчим часом", однак точних дат президент не назвав.
Відбудуться переговори США та Росії
Окрім переговорів з Україною, США планують зустрітися із росіянами. Це уже підтвердив сам диктатор Путін. За його словами, переговори відбудуться в першій половині наступного тижня.
Перемовниками з боку Росії будуть Володимир Мединський, Юрій Ушаков та представники російського МЗС, а з американської сторони очікується участь спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Як сказав Путін, "діалог з ним йде без лайки та плювків".
Зустріч пройде у Москві. У цей же час міністр армії США Ден Дрісколл має зустрітися з українською стороною у Києві.