Зеленський анонсував нові переговори зі США: хто представлятиме Україну

Зеленський 28 листопада анонсував нову зустріч зі США. Він оголосив, хто представлятиме Україну на цих переговорах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Хто вестиме переговори зі США від України?

На нових перемовинах Україну представлятимуть:

начальник Генштабу,

представники МЗС,

секретар РНБО,

представники розвідки.

І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип,

– сказав Зеленський.

Зустрічі з американською стороною відбудуться "вже найближчим часом", однак точних дат президент не назвав.

