Украинская делегация возвращается домой после переговоров в Женеве, – Зеленский
- Украинская делегация возвращается домой после переговоров в Женеве.
- Президент Зеленский ожидает полноценного доклада о результатах переговоров 24 ноября.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация возвращается домой после переговоров в Женеве. Он отметил, что ожидает полноценного доклада вечером 24 ноября о результатах и ключевых акцентах партнеров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Смотрите также Встреча в Женеве была долгой, но продуктивной, – Кислица
Что сказал Зеленский о переговорах в Женеве?
Президент рассказал, что надеется на достижение нужных результатов.
По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов, тайминга. Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной,
– сказал Зеленский.
Последние новости о мирном плане: коротко о главном
Владимир Зеленский заявил, что страна находится в критическом моменте и продолжает работать с партнерами для согласования мирного плана США. Он призвал иностранные парламенты поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.
Сейчас Штаты отказались от жесткого срока подписания мирного плана до 27 ноября, предоставляя более гибкие сроки. Однако Дональд Трамп заявил, что Зеленскому все равно придется одобрить план.
Также отмечалось, что украинская и американская делегации согласовали большинство пунктов мирного плана США, в частности вопрос численности армии и обмена пленными. Однако спорными остаются вопросы о территории и вступление Украины в НАТО, которые планируется обсудить на уровне президентов Украины и США.