Встреча Украины и США во Флориде: Умеров раскрыл детали

21 марта во Флориде состоялись переговоры между украинской и американской делегациями по завершению войны в Украине. Встреча сторон продолжится завтра.

"Сегодня во Флориде вместе с Давидом Арахамией, Кириллом Будановым и Сергеем Кислицей провели встречу с американской стороной в рамках переговорного процесса. Американскую делегацию представляли специальный представитель Президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Крис Карран. Продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Отдельное внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам. По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Спасибо Соединенным Штатам за вовлеченность и последовательную работу для продвижения процесса. Работу продолжим завтра", – говорится в заявлении Умерова.