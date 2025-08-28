Зеленский поговорил с Эрдоганом: обсудили переговоры с Россией
- Зеленский и Эрдоган обсудили двусторонние отношения, мирные переговоры Украины с Россией и другие глобальные вопросы.
- Эрдоган отметил готовность Турции способствовать мирным контактам и продолжать усилия для установления мира.
Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 28 августа, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
В частности, подняли вопрос мирного урегулирования между Украиной и Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию пресс-службы администрации президента Турции в соцсети Х.
О чем говорили Зеленский и Эрдоган?
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган, как отмечается, обсудили двусторонние отношения между Украиной и Турцией, мирные переговоры с российской стороной, а также другие глобальные и региональные вопросы.
Турецкий президент также подчеркнул, что его страна внимательно следит за контактами в Вашингтоне. По его словам, Анкара готова дальше продолжать усилия по завершению войны в Украине "крепким миром".
Турция будет продолжать делать вклад в безопасность Украины после установления мира,
– говорится в публикации.
Эрдоган заявил, что справедливый мир между Украиной и Россией возможен, а переговоры должны быть продолжены. Говорит, что Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы способствовать мирным контактам на высоком уровне.
Что известно о предыдущих контактах с Эрдоганом?
Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом 12 августа. Тогда последний заявил, что готов организовать саммит лидеров Украины, Соединенных Штатов, России, а также Турции.
Во время того разговора Зеленский отметил, что имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большей оккупации. Он также добавил, что Украина готова к любым форматам.
Также недавно с Эрдоганом говорил генсек НАТО Марк Рютте. Они обсудили "последние события" относительно мирного процесса между Украиной и Россией. Подчеркнули роль Турции в этом и безопасности Черного моря.
Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что может поговорить с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность проведения встречи четырех лидеров включая Владимира Зеленского.