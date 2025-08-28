Зеленський поговорив з Ердоганом: обговорили переговори з Росією
- Зеленський та Ердоган обговорили двосторонні відносини, мирні переговори України з Росією та інші глобальні питання.
- Ердоган наголосив на готовності Туреччини сприяти мирним контактам і продовжувати зусилля для встановлення миру.
Український президент Володимир Зеленський у четвер, 28 серпня, провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом.
Зокрема, порушили питання мирного врегулювання між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію пресслужби адміністрації президента Туреччини у соцмережі Х.
Про що говорили Зеленський і Ердоган?
Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган, як зазначається, обговорили двосторонні відносини між Україною та Туреччиною, мирні переговори з російською стороною, а також інші глобальні та регіональні питання.
Турецький президент також наголосив, що його країна уважно стежить за контактами у Вашингтоні. За його словами, Анкара готова далі продовжувати зусилля стосовно завершення війни в Україні "міцним миром".
Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру,
– ідеться у публікації.
Ердоган заявив, що справедливий мир між Україною та Росією можливий, а переговори мають бути продовжені. Каже, що Туреччина готова зробити все, що від неї залежить, щоб сприяти мирним контактам на високому рівні.
Що відомо про попередні контакти з Ердоганом?
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Реджепом Ердоганом 12 серпня. Тоді останній заявив, що готовий організувати саміт лідерів України, Сполучених Штатів, Росії, а також Туреччини.
Під час тієї розмови Зеленський зазначив, що імітований, а не чесний мир точно не втримається довго та спонукатиме Росію до ще більшої окупації. Він також додав, що Україна готова до будь-яких форматів.
Також нещодавно з Ердоганом говорив генсек НАТО Марк Рютте. Вони обговорили "останні події" щодо мирного процесу між Україною та Росії. Наголосили на ролі Туреччини у цьому та безпеці Чорного моря.
Раніше Реджеп Ердоган заявив, що може поговорити з Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, щоб обговорити можливість проведення зустрічі чотирьох лідерів включно із Володимиром Зеленським.