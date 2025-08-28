Зокрема, порушили питання мирного врегулювання між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію пресслужби адміністрації президента Туреччини у соцмережі Х.

Про що говорили Зеленський і Ердоган?

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган, як зазначається, обговорили двосторонні відносини між Україною та Туреччиною, мирні переговори з російською стороною, а також інші глобальні та регіональні питання.

Турецький президент також наголосив, що його країна уважно стежить за контактами у Вашингтоні. За його словами, Анкара готова далі продовжувати зусилля стосовно завершення війни в Україні "міцним миром".

Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру,

– ідеться у публікації.

Ердоган заявив, що справедливий мир між Україною та Росією можливий, а переговори мають бути продовжені. Каже, що Туреччина готова зробити все, що від неї залежить, щоб сприяти мирним контактам на високому рівні.

Що відомо про попередні контакти з Ердоганом?