Що відомо про нову турецьку залізничну лінію?

Ця залізнична лінія буде частиною Зангезурського коридору, пише 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також В одному з регіонів Росії припинили продаж бензину: яка ситуація з паливом

Зауважте! Така залізнична лінія має інтегрувати Туреччину в "Середній коридор". Тобто, сухопутний коридор між Європою та Китаєм в обхід Росії.

Що відомо про цей проєкт:

загальна вартість цього проєкту сягне 2,8 мільярда доларів;

завершити будівництво планують до 2029 року;

очікувана потужність залізниці має сягнути 15 мільйонів тонн вантажів та 5,5 мільйонів пасажирів щороку.

Загалом будівництво включатиме:

5 тунелів загалом довжиною 20 км;

3 віадуки;

не один десяток мостів.

Для чого ця залізнична лінія Туреччині?

Завдяки цій залізничій лінії, Анкара стане ключовим транзитним коридором між Азією та Європою. Також буде посилена економічна інтеграція деяких регіонів, зокрема, Кавказу.

Лінія напряму зєднає Туреччину з Нахічеванню через Азербайджан, що посилить економічну інтеграцію Кавказу й Центральної Азії,

– повідомляє розвідка.

До того ж цей проєкт дозволить:

створити 15 тисяч нових робочих місць;

скоротити час доставки товарів з Азії до Європи в середньому на 10 – 15 днів;

підняти ВВП східної Анатолії на орієнтовно 5 – 7%.

Зверніть увагу! Саме завдяки цій залізничній лінії буде витіснено вантажопотоки не тільки з російських, а й – іранських маршрутів.