Чим важливий пором між Україною та Південним Кавказом?

Перші рейси парома до Південного Кавказу запустили за підтримки "Укрзалізниці" у 2025 році. Про це розповів посол України в Азербайджані Юрій Гусєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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За його словами, поромом доставляють вантажі українських виробників на азербайджанський ринок та товари з Азербайджанської Республіки до України.

Це важливий елемент розширення спроможностей серединного коридору, який об'єднує Китай і європейський ринок та проходить через країни Центральної Азії, Південного Кавказу й Україну, як місток до країн Європейського Союзу,

– зазначив Гусєв.

Посол додав, що розширення цього транзитного коридору дуже актуальне на сьогодні. Це сприяє об'єднанню Києва та Баку.

Оскільки Азербайджан розташований між Росією й Іраном, то, за словами Гусєва, має стратегічне геополітичне значення.

Сому розширення Серединного коридору та розвиток транспортного коридору ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова – 24 Канал) – це ті напрями стратегічного партнерства, які мають дуже конкретні та практичні взаємовигідні проєкти,

– наголосив посол.

Важливо! У березні 2025 року Україна також відновила паромні рейси до Грузії, вперше від початку війни. Два рейси з Чорноморська до Батумі відбулися 18 та 26 березня, та планувалися подальші рейси.