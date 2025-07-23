Чим важливий пором між Україною та Південним Кавказом?
Перші рейси парома до Південного Кавказу запустили за підтримки "Укрзалізниці" у 2025 році. Про це розповів посол України в Азербайджані Юрій Гусєв, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
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За його словами, поромом доставляють вантажі українських виробників на азербайджанський ринок та товари з Азербайджанської Республіки до України.
Це важливий елемент розширення спроможностей серединного коридору, який об'єднує Китай і європейський ринок та проходить через країни Центральної Азії, Південного Кавказу й Україну, як місток до країн Європейського Союзу,
– зазначив Гусєв.
- Посол додав, що розширення цього транзитного коридору дуже актуальне на сьогодні. Це сприяє об'єднанню Києва та Баку.
- Оскільки Азербайджан розташований між Росією й Іраном, то, за словами Гусєва, має стратегічне геополітичне значення.
Сому розширення Серединного коридору та розвиток транспортного коридору ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова – 24 Канал) – це ті напрями стратегічного партнерства, які мають дуже конкретні та практичні взаємовигідні проєкти,
– наголосив посол.
Важливо! У березні 2025 року Україна також відновила паромні рейси до Грузії, вперше від початку війни. Два рейси з Чорноморська до Батумі відбулися 18 та 26 березня, та планувалися подальші рейси.