Які українські потяги атакують росіяни?

Переважно Росія завдавала ударів по поїздам з вугіллям, передає 24 Канал з посиланням на очільника правління АТ Укрзалізниця Олександра Перцовського у Facebook.

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Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться ВИКЛЮЧНО НА ЦИВІЛЬНІ ПОЇЗДИ, які везуть виключно цивільні вантажі. Переважно, діставалось поїздам із вугіллям,

– написав Перцовський.

Він наголосив, що стає очевидним той факт, що ворог намагається добивати українську вугільну промисловість. А саме ця галузь продовжує годувати тисячі й тисячі родин.

Олександр Перцовський розповів, що раніше фокусом ударів була залізнична інфраструктура. Однак, "вихлопу" не було: залізничники оперативно відбудовують і не спиняються.

Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само, як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси – нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що в середині – люди,

– заявив голова правління АТ Укрзалізниця.

Він додав, що росіяни застосовують дрони із відео наведенням оператором БПЛА зі збільшеним зарядом. Тому УЗ переглянула алгоритми роботи, й кілька ліній попередження було розгорнуто.

Тут – без деталей, але нині вже маємо вчасно оповіщені, відведені від ударів та врятовані бригади. Робота кіпить 24/7, щоб все ж йти на крок попереду ворога,

– запевнив Перцовський.

Важливо! Передовсім в "УЗ" стоїть за мету зробити все для порятунку людей, а далі – кроки й із захисту техніки, бо слід працювати й забезпечувати рух попри всі обставини.