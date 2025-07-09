Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Пошкоджено вокзал Херсона

Увечері головна залізнична компанія України повідомила про черговий злочин росіян. Під час атаки на Херсон росіяни завдали удару по вокзалу. У середу, 9 липня, там було пошкоджено будівлю багажного відділення. Приміщення понівечене внаслідок удару ворожою повітряною ціллю – вилетіли вікна та прогнулося покриття даху.

На щастя, на вокзалі вдалося уникнути жертв і постраждалих. В укритті під час атаки перебували 8 людей.

Компанія повідомляє, що ворожий обстріл не спричинив затримок у русі поїздів у Херсонській області. Усі вони прибудуть за розкладом.

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Нагадаємо, вночі 29 червня під час ворожої атаки руйнувань зазнав вокзал "Полтава-Південна". Люди там не постраждали, але удар вибив вікна та двері в приміщенні та частково зруйнував стелі. Під час атаки ударна хвиля була такої сили, що пошкодила приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі Укрзалізниці.