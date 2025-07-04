Чому конфіскують вагони
РНБО 2 липня вирішила примусово вилучити 1 592 російські вагони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
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Рішення ухвалили "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Росії в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".
Кому належать вагони
Залізничні вагони зараз належать таким російським компаніям:
- "ВЕБ-Лізинг";
- "ВЕБ.РФ";
- "Державна транспортна лізингова компанія";
- "Норд";
- "Облдорснаб";
- "Органічний синтез";
- "Газпромтранс";
- "Фінансбізнесгруп";
- "Газпромтранс";
- "Трансконтейнер".
Відомо, що конфіскацію ініціювала "Укрзалізниця".