Чому конфіскують вагони

РНБО 2 липня вирішила примусово вилучити 1 592 російські вагони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Рішення ухвалили "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Росії в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".

Кому належать вагони

Залізничні вагони зараз належать таким російським компаніям:

"ВЕБ-Лізинг";

"ВЕБ.РФ";

"Державна транспортна лізингова компанія";

"Норд";

"Облдорснаб";

"Органічний синтез";

"Газпромтранс";

"Фінансбізнесгруп";

"Газпромтранс";

"Трансконтейнер".

Відомо, що конфіскацію ініціювала "Укрзалізниця".