Почему конфискуют вагоны

СНБО 2 июля решил принудительно изъять 1 592 российских вагона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Решение приняли "с целью мобилизации финансовых ресурсов государства", а также "для отказа России в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны".

Кому принадлежат вагоны

Железнодорожные вагоны сейчас принадлежат таким российским компаниям:

  • "ВЭБ-Лизинг";
  • "ВЭБ.РФ";
  • "Государственная транспортная лизинговая компания";
  • "Норд";
  • "Облдорснаб";
  • "Органический синтез";
  • "Газпромтранс";
  • "Финансбизнесгруп";
  • "Газпромтранс";
  • "Трансконтейнер".

Известно, что конфискацию инициировала "Укрзализныця".