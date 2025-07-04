Почему конфискуют вагоны
СНБО 2 июля решил принудительно изъять 1 592 российских вагона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
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Решение приняли "с целью мобилизации финансовых ресурсов государства", а также "для отказа России в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны".
Кому принадлежат вагоны
Железнодорожные вагоны сейчас принадлежат таким российским компаниям:
- "ВЭБ-Лизинг";
- "ВЭБ.РФ";
- "Государственная транспортная лизинговая компания";
- "Норд";
- "Облдорснаб";
- "Органический синтез";
- "Газпромтранс";
- "Финансбизнесгруп";
- "Газпромтранс";
- "Трансконтейнер".
Известно, что конфискацию инициировала "Укрзализныця".