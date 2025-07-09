Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Поврежден вокзал Херсона

Вечером главная железнодорожная компания Украины сообщила об очередном преступлении россиян. Во время атаки на Херсон россияне нанесли удар по вокзалу. В среду, 9 июля, там было повреждено здание багажного отделения. Помещение изуродовано в результате удара вражеской воздушной целью – вылетели окна и прогнулось покрытие крыши.

К счастью, на вокзале удалось избежать жертв и пострадавших. В укрытии во время атаки находились 8 человек.

Компания сообщает, что вражеский обстрел не вызвал задержек в движении поездов в Херсонской области. Все они прибудут по расписанию.

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Напомним, ночью 29 июня во время вражеской атаки разрушениям подвергся вокзал "Полтава-Южная". Люди там не пострадали, но удар выбил окна и двери в помещении и частично разрушил потолки. Во время атаки ударная волна была такой силы, что повредила пригородный вокзал, вагоны и административные здания Укрзализныци.