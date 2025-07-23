Чем важен паром между Украиной и Южным Кавказом?

Первые рейсы парома на Южный Кавказ запустили при поддержке "Укрзализныци" в 2025 году. Об этом рассказал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также Азербайджан подпишет соглашения на разведку газа и нефти с мировыми энергогигантами

По его словам, паромом доставляют грузы украинских производителей на азербайджанский рынок и товары из Азербайджанской Республики в Украину.

Это важный элемент расширения возможностей срединного коридора, который объединяет Китай и европейский рынок и проходит через страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Украину, как мостик в страны Европейского Союза,

– отметил Гусев.

Посол добавил, что расширение этого транзитного коридора очень актуально на сегодня. Это способствует объединению Киева и Баку.

Поскольку Азербайджан расположен между Россией и Ираном, то, по словам Гусева, имеет стратегическое геополитическое значение.

Поэтому расширение Срединного коридора и развитие транспортного коридора ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова – 24 Канал) – это те направления стратегического партнерства, которые имеют очень конкретные и практические взаимовыгодные проекты,

– подчеркнул посол.

Важно! В марте 2025 года Украина также возобновила паромные рейсы в Грузию, впервые с начала войны. Два рейса из Черноморска в Батуми состоялись 18 и 26 марта, и планировались дальнейшие рейсы.