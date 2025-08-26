Чому на Курилах не продають бензин?
Мешканці Курильського району Сахалінської області в Росії залишилися без палива, повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Курильського округу Костянтина Істоміна.
Дивіться також На скільки вистачить "тумбочки": банкір дав прогноз, коли в Росії закінчаться гроші
За його словами, наразі продаж бензину АІ-92 для населення тимчасово припинено, бо весь запас необхідний для спецтранспорту. Планують, що згодом паливо буде доступне мешканцям, після того, як розвантажать нову партію.
Загалом після окупованого Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дійшов і до Курильських островів. З 20 серпня там запроваджували обмеження на продаж палива – не більше 10 літрів на одну людину, проте нині заборонили продаж.
Зауважте! На думку аналітиків, ціни на пальне в Росії продовжать рости щонайменше до вересня. А от перебої з постачанням збережуться, особливо у регіонах з проблемною логістикою. Однак системної паливної кризи поки не очікують.
Яка ситуація з паливом в Росії?
- Жителі Криму вже почали скаржитися на брак бензину. Зокрема, бензин марки А-95 зник із заправних станцій, отримати його можна лише за талонами. Загалом від нестачі пального найбільше страждають віддалені регіони – Забайкалля, Камчатка та окупований Крим.
- Білорусь не може значно допомогти Москві у паливній кризі з купівлею нафтопродуктів, оскільки нафтопереробні заводи країни мають обмежені потужності, а економічно вигідніше експортувати бензин на міжнародні ринки.
- Разом з цим пальне в Росії б'є рекорди. 20 серпня оптова ціна найпопулярнішої марки пального А-95 вже коштувала на 55% дорожче, ніж на початку 2025 року. Роздрібні ціни на бензин не так ростуть, як-от оптові – з початку року зросла ціна на більш як 5%.