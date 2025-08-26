Что известно о новой турецкой железнодорожной линии?
Эта железнодорожная линия будет частью Зангезурского коридора, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Заметьте! Такая железнодорожная линия должна интегрировать Турцию в "Средний коридор". То есть, сухопутный коридор между Европой и Китаем в обход России.
Что известно об этом проекте:
- общая стоимость этого проекта составит 2,8 миллиарда долларов;
- завершить строительство планируют до 2029 года;
- ожидаемая мощность железной дороги должна достичь 15 миллионов тонн грузов и 5,5 миллиона пассажиров ежегодно.
В общем строительство будет включать:
- 5 тоннелей общей длиной 20 км;
- 3 виадука;
- не один десяток мостов.
Для чего эта железнодорожная линия Турции?
Благодаря этой железнодорожной линии, Анкара станет ключевым транзитным коридором между Азией и Европой. Также будет усилена экономическая интеграция некоторых регионов, в частности, Кавказа.
Линия напрямую соединит Турцию с Нахичеванью через Азербайджан, что усилит экономическую интеграцию Кавказа и Центральной Азии,
– сообщает разведка.
К тому же этот проект позволит:
- создать 15 тысяч новых рабочих мест;
- сократить время доставки товаров из Азии в Европу в среднем на 10 – 15 дней;
- поднять ВВП восточной Анатолии на ориентировочно 5 – 7%.
Обратите внимание! Именно благодаря этой железнодорожной линии будет вытеснены грузопотоки не только из российских, но и – иранских маршрутов.