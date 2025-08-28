В частности, подняли вопрос мирного урегулирования между Украиной и Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию пресс-службы администрации президента Турции в соцсети Х.

Смотрите также Не такие уж и друзья: Турция готовится вытеснить Россию с евразийского рынка

О чем говорили Зеленский и Эрдоган?

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган, как отмечается, обсудили двусторонние отношения между Украиной и Турцией, мирные переговоры с российской стороной, а также другие глобальные и региональные вопросы.

Турецкий президент также подчеркнул, что его страна внимательно следит за контактами в Вашингтоне. По его словам, Анкара готова дальше продолжать усилия по завершению войны в Украине "крепким миром".

Турция будет продолжать делать вклад в безопасность Украины после установления мира,

– говорится в публикации.

Эрдоган заявил, что справедливый мир между Украиной и Россией возможен, а переговоры должны быть продолжены. Говорит, что Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы способствовать мирным контактам на высоком уровне.

Что известно о предыдущих контактах с Эрдоганом?