Нескольким мужчинам до 22 лет отказали в выезде из Украины: ГПСУ назвала причину
- Мужчинам 18-22 лет, которые занимают государственные должности, не разрешается выезд за границу, кроме служебных командировок.
- Несколько отказов в выезде связаны с розыском граждан, которые не обновили военно-учетные данные.
В Украине разрешили выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет. Однако некоторых парней все же не выпустили за границу –на что были конкретные причины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Кому не разрешили выехать за границу до 22 лет?
Как отметил Демченко, разрешение на пересечение границы для ребят 18 – 22 лет не распространяется на граждан, занимающих определенные должности государственной службы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Их разрешено покидать страну исключительно в служебных командировках.
И за эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которая позволяет только в служебную командировку,
– отметил представитель ГПСУ.
Кроме того, еще несколько отказов связаны с розыском граждан. Андрей Демченко объяснил, что пограничники имеют доступ к системе "Оберег" и могут проверить, не уклоняется ли человек от обновления военно-учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске.
Какая ситуация с пересечением границы сейчас?
С 28 августа 2025 года мужчины в возрасте до 22 лет могут беспрепятственно выехать за границу.
Для пересечения границы, кроме загранпаспорта, мужчинам нужно иметь военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию пограничников.
В ГПСУ говорят, что после вступления в силу постановления на большинстве пунктов пропуска не наблюдается ажиотажа. Очереди на границе связаны с сезоном отпусков и выходными.
По мнению Зеленского, разрешение на выезд ребятам 18 – 22 лет за границу не влияет на обороноспособность Украины и призван предоставить возможность юношам сохранить связь с Украиной.