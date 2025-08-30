В Украине разрешили выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет. Однако некоторых парней все же не выпустили за границу –на что были конкретные причины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Кому не разрешили выехать за границу до 22 лет?

Как отметил Демченко, разрешение на пересечение границы для ребят 18 – 22 лет не распространяется на граждан, занимающих определенные должности государственной службы в государственных органах или в органах местного самоуправления. Их разрешено покидать страну исключительно в служебных командировках.

И за эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которая позволяет только в служебную командировку,

– отметил представитель ГПСУ.

Кроме того, еще несколько отказов связаны с розыском граждан. Андрей Демченко объяснил, что пограничники имеют доступ к системе "Оберег" и могут проверить, не уклоняется ли человек от обновления военно-учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске.

Какая ситуация с пересечением границы сейчас?