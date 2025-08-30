В Україні дозволили виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років. Проте деяких хлопців все ж не випустили за кордон – на що були конкретні причини.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на заяву речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Кому не дозволили виїхати за кордон до 22 років?

Як зауважив Демченка, дозвіл на перетин кордону для хлопців 18 – 22 років не розповсюджується на громадян, які обіймають певні посади державної служби в державних органах чи в органах місцевого самоврядування. Їх дозволено покидати країну виключно у службових відрядженнях.

І за ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки в службове відрядження,

– зауважив речник ДПСУ.

Крім того, ще кілька відмов пов'язані з розшуком громадян. Андрій Демченко пояснив, що прикордонники мають доступ до системи "Оберіг" і можуть перевірити, чи не ухиляється чоловік від оновлення військово-облікових даних. Кілька громадян отримали відмову через те, що знаходяться в розшуку.

Яка ситуація з перетином кордону зараз?