От штрафов до заключения: что грозит мужчинам, которые пересекли границу незаконно
- Кабмин Украины подал законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для военнообязанных за незаконное пересечение границы, включая штрафы от 51 до 170 тысяч гривен или заключение до трех лет.
- Законопроект также предусматривает "декриминализацию" для тех, кто добровольно сообщит о незаконном пересечении границы в течение трех месяцев.
В Украине хотят усилить ответственность для военнообязанных, которые незаконно пересекли границу. Мужчинам может грозить не только штраф, но и заключение.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на адвоката и управляющего партнера адвокатского объединения "Актум" Елену Хоменко. Она объяснила, какие изменения ожидают тех, кто уклоняется от мобилизации путем выезда за пределы Украины.
Читайте также Мобилизация в сентябре 2025 года: кто не подлежит призыву
Что грозит мужчинам, которые пересекли границу незаконно?
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины подлежат призыву и должны являться по повесткам.
В то же время в обществе не утихают дискуссии вокруг того, могут ли привлечь к уголовной ответственности тех, кто выехал из страны и не вернулся.
Кабмин подал на рассмотрение законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для военнообязанных, призывников и резервистов за незаконное пересечение границы.
По ее словам, сейчас за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность. Впрочем, правительство предлагает увеличить размер штрафов и даже ввести уголовное наказание. Согласно законопроекту, за попытку незаконного пересечения вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов предусмотрен штраф от 51 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до трех лет.
Стоит заметить! Пограничники сообщили, что в 2025 году зафиксировано более 10 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Некоторые пытались сделать это несколько раз.
Хоменко отметила, что отдельная статья будет устанавливать ответственность за умышленное повреждение пограничной инфраструктуры. В таком случае могут назначить ограничение свободы или заключение до трех лет.
В то же время адвокат отметила, что в документе прописана и возможность "декриминализации". Если лицо, которое находится за границей и пересекло его в неопределенном месте или с поддельными документами, добровольно сообщит об этом в течение трех месяцев, его не будут привлекать к уголовной ответственности.
Что известно о законопроекте на данный момент?
21 августа Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №13673, автором которого является премьер Юлия Свириденко.
Документ предусматривает новые наказания для тех, кто во время войны пытается покинуть Украину по поддельным документам или вне официальных пунктов пропуска.
В адвокатском объединении "Бачинский и партнеры" уточнили: уголовная ответственность будет грозить тем, кто использовал фальшивые документы, пытался подкупить пограничника или уклонялся от мобилизации.
В то же время административные взыскания останутся для случаев пересечения вне пунктов пропуска или попытки выезда с чужими документами.