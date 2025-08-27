Від штрафів до ув’язнення: що загрожує чоловікам, які перетнули кордон незаконно
- Кабмін України подав законопроєкт, що передбачає посилення покарання для військовозобов’язаних за незаконний перетин кордону, включаючи штрафи від 51 до 170 тисяч гривень або ув’язнення до трьох років.
- Законопроєкт також передбачає "декриміналізацію" для тих, хто добровільно повідомить про незаконний перетин кордону протягом трьох місяців.
В Україні хочуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних, які незаконно перетнули кордон. Чоловікам може загрожувати не лише штраф, а й ув’язнення.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвокатку та керуючу партнерку адвокатського об'єднання "Актум" Олену Хоменко. Вона пояснила, які зміни очікують на тих, хто ухиляється від мобілізації шляхом виїзду за межі України.
Що загрожує чоловікам, які перетнули кордон незаконно?
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов’язані чоловіки підлягають призову та повинні з’являтися за повістками.
Водночас у суспільстві не стихають дискусії довкола того, чи можуть притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто виїхав з країни та не повернувся.
Кабмін подав на розгляд законопроєкт, який передбачає посилення покарання для військовозобов’язаних, призовників і резервістів за незаконний перетин кордону.
За її словами, зараз за незаконний перетин кордону передбачена лише адміністративна відповідальність. Втім, уряд пропонує збільшити розмір штрафів і навіть запровадити кримінальне покарання. Згідно із законопроєктом, за спробу незаконного перетину поза пунктами пропуску або з використанням підроблених документів передбачено штраф від 51 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років.
Варто зауважити! Прикордонники повідомили, що у 2025 році зафіксовано понад 10 тисяч спроб незаконного перетину кордону. Дехто намагався зробити це кілька разів.
Хоменко зазначила, що окрема стаття встановлюватиме відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. У такому випадку можуть призначити обмеження волі або ув’язнення до трьох років.
Водночас адвокатка наголосила, що в документі прописана і можливість "декриміналізації". Якщо особа, яка перебуває за кордоном та перетнула його у невизначеному місці чи з підробленими документами, добровільно повідомить про це протягом трьох місяців, її не будуть притягати до кримінальної відповідальності.
Що відомо про законопроєкт на цей момент?
21 серпня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №13673, авторкою якого є прем’єрка Юлія Свириденко.
Документ передбачає нові покарання для тих, хто під час війни намагається залишити Україну за підробленими документами чи поза офіційними пунктами пропуску.
В адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери" уточнили: кримінальна відповідальність загрожуватиме тим, хто використав фальшиві документи, намагався підкупити прикордонника чи ухилявся від мобілізації.
Водночас адміністративні стягнення залишаться для випадків перетину поза пунктами пропуску або спроби виїзду з чужими документами.