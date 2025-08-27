В Україні хочуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних, які незаконно перетнули кордон. Чоловікам може загрожувати не лише штраф, а й ув’язнення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвокатку та керуючу партнерку адвокатського об'єднання "Актум" Олену Хоменко. Вона пояснила, які зміни очікують на тих, хто ухиляється від мобілізації шляхом виїзду за межі України.

Що загрожує чоловікам, які перетнули кордон незаконно?

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов’язані чоловіки підлягають призову та повинні з’являтися за повістками.

Водночас у суспільстві не стихають дискусії довкола того, чи можуть притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто виїхав з країни та не повернувся.

Кабмін подав на розгляд законопроєкт, який передбачає посилення покарання для військовозобов’язаних, призовників і резервістів за незаконний перетин кордону.

За її словами, зараз за незаконний перетин кордону передбачена лише адміністративна відповідальність. Втім, уряд пропонує збільшити розмір штрафів і навіть запровадити кримінальне покарання. Згідно із законопроєктом, за спробу незаконного перетину поза пунктами пропуску або з використанням підроблених документів передбачено штраф від 51 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років.

Варто зауважити! Прикордонники повідомили, що у 2025 році зафіксовано понад 10 тисяч спроб незаконного перетину кордону. Дехто намагався зробити це кілька разів.

Хоменко зазначила, що окрема стаття встановлюватиме відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. У такому випадку можуть призначити обмеження волі або ув’язнення до трьох років.

Водночас адвокатка наголосила, що в документі прописана і можливість "декриміналізації". Якщо особа, яка перебуває за кордоном та перетнула його у невизначеному місці чи з підробленими документами, добровільно повідомить про це протягом трьох місяців, її не будуть притягати до кримінальної відповідальності.

Що відомо про законопроєкт на цей момент?