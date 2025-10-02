В Украине упростили процесс перевода военных в другие части
- Правительство 1 октября упростило и ускорило процесс перевода военнослужащих в другие воинские части.
- Новые правила обязывают выполнить распоряжение о переводе в течение 30 дней, а также предусматривают возможность подачи электронного рапорта через приложение Армия+.
Правительство 1 октября приняло решение, касающиеся перевода военнослужащих в другие воинские части. Этот процесс упростили и ускорили.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Смотрите также Кого первыми мобилизуют в октябре 2025 года: перечень категорий
Что Шмыгаль рассказал о принятых решениях?
По представлению Минобороны Правительство 1 октября упростило процесс перевода военнослужащих в другие воинские части.
Нормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений,
– подчеркнул Шмыгаль.
Правительство приняло решение о переводе военных в другие части / Фото Минобороны
Согласно новым правилам, распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим. Определены четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.
Упрощаем процедуру перевода из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот,
– отметил министр обороны.
Изменения в процессе перевода военных в другие части / Фото Минобороны
Военным будут давать возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение Армия+.
"Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями",
– отметили в Минобороны.
Мобилизация в Украине: что известно о последних новостях?
Минобороны Украины запустило цифровую систему учета военных "Импульс", что позволяет быстро получать актуальные данные и формировать документы без бумаг.
Подразделения будут получать оперативный доступ к данным, а высшее руководство может принимать управленческие решения на основе точных и прозрачных данных.
К слову, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что ежемесячно в Украине на службу приходит около 30 тысяч человек через мобилизацию и рекрутинг.