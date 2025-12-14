Зима пришла, но ненадолго: в Киеве и области выпал первый снег
- В Киеве и Киевской области 14 декабря выпал первый снег и стал скорее исключением этой зимы.
- Температура в области будет колебаться от 4 градусов мороза до +1, а в Киеве – около 0 градусов, что сопровождается мокрым снегом и гололедом на дорогах.
В воскресенье, 14 декабря, в Киеве и Киевской области выпал первый снег этой зимы. Осадки были непродолжительными, однако наконец принесли зимнюю атмосферу в столицу на фоне аномально теплой зимы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Какая сейчас погода в Киеве?
На Киевщине снег укрыл деревья, крыши домов и дворы тонким белым слоем, напомнив о зиме.
По прогнозу синоптиков, днем в столице и регионе будет сохраняться переменная облачность, возможен мокрый снег, а на дорогах местами образуется гололедица.
Температура воздуха в области будет колебаться от 4 градусов мороза до +1, в Киеве – составит около 0 градусов.
Киев запорошило снегом / Фото: соцсети, 24 Канал
В связи с ухудшением погодных условий водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию, снижать скорость и быть особенно внимательными.
Ситуацию на дорогах прокомментировал глава Киевской ОВА Николай Калашник. По его словам, сейчас в области к работе готовы 439 единиц спецтехники, также подготовлено более 100 тысяч тонн песчано-солевых смесей.
Ситуацию на дорогах держим на постоянном контроле. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме,
– написал он.
Стоит отметить, что первый снег в Киеве в этом году стал скорее исключением, ведь зима в Украине остается аномально теплой. Синоптики сообщают, что устойчивый снежный покров пока не прогнозируется, а температурные показатели и в дальнейшем будут превышать климатическую норму.
Чего ожидать этой зимой?
Согласно прогнозу, уже с началом недели ожидается повышение температуры на 2 – 4 градусов, но за исключением востока и северо-востока.
В целом зимой температура будет несколько выше нормы. В ряде областей могут быть кратковременные похолодания, а также пройти осадки и опасные стихийные явления.
Сильных морозов до -20 или -30 градусов уже давно не было в Украине. В этом году они также маловероятны, однако отрицать возможность периода стока холодных воздушных масс не стоит.