Зима пришла, но ненадолго: в Киеве и области выпал первый снег

В воскресенье, 14 декабря, в Киеве и Киевской области выпал первый снег этой зимы. Осадки были непродолжительными, однако наконец принесли зимнюю атмосферу в столицу на фоне аномально теплой зимы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Какая сейчас погода в Киеве?

На Киевщине снег укрыл деревья, крыши домов и дворы тонким белым слоем, напомнив о зиме.

По прогнозу синоптиков, днем в столице и регионе будет сохраняться переменная облачность, возможен мокрый снег, а на дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха в области будет колебаться от 4 градусов мороза до +1, в Киеве – составит около 0 градусов.

Киев запорошило снегом / Фото: соцсети, 24 Канал

В связи с ухудшением погодных условий водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию, снижать скорость и быть особенно внимательными.

Ситуацию на дорогах прокомментировал глава Киевской ОВА Николай Калашник. По его словам, сейчас в области к работе готовы 439 единиц спецтехники, также подготовлено более 100 тысяч тонн песчано-солевых смесей.

Ситуацию на дорогах держим на постоянном контроле. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме,

– написал он.

Стоит отметить, что первый снег в Киеве в этом году стал скорее исключением, ведь зима в Украине остается аномально теплой. Синоптики сообщают, что устойчивый снежный покров пока не прогнозируется, а температурные показатели и в дальнейшем будут превышать климатическую норму.

Чего ожидать этой зимой?