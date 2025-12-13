Синоптики также предупреждают об опасных погодных явлениях в отдельных регионах, передает 24 Канал.

Какая погода будет в воскресенье, 14 декабря?

Так, ночью на дорогах Житомирской и Киевской областей ожидается гололедица. Днем в северных, центральных и большинстве южных областей прогнозируется налипание мокрого снега и скользкие дороги. В Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях – гололед.

Ночью в большинстве западных, северных областях – небольшой мокрый снег и дождь.

Днем в Украине, кроме восточных областей, – умеренные осадки. В западных областях местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В большинстве областей Украины температура ночью 1 – 6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до одного градуса тепла, в Одесской области 3 – 8 градусов тепла.

В западных областях ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Какая температура воздуха в областных центрах?

Киев-1...+1;

Ужгород +3...+5;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +3....+5;

Луцк +3...+5;

Ровно +3...+5;

Житомир 0...+2;

Винница 0...+2;

Одесса +5...+7;

Николаев 0...+2;

Херсон 0...+2;

Симферополь +1...+3;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы 0...-2;

Чернигов -3...-1;

Сумы -3...-1;

Полтава -3...-1;

Днепр -3...-1;

Запорожье -1....+1;

Донецк -3...-1;

Луганск -4...-2;

Харьков -3...-1.

Прогноз погоды на 14 декабря / Фото Укргидрометцентр

