Синоптики также предупреждают об опасных погодных явлениях в отдельных регионах, передает 24 Канал.

Смотрите также Когда ударят морозы в Украине и где похолодание будет наиболее ощутимым

Какая погода будет в воскресенье, 14 декабря?

Так, ночью на дорогах Житомирской и Киевской областей ожидается гололедица. Днем в северных, центральных и большинстве южных областей прогнозируется налипание мокрого снега и скользкие дороги. В Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях – гололед.

Ночью в большинстве западных, северных областях – небольшой мокрый снег и дождь.

Днем в Украине, кроме восточных областей, – умеренные осадки. В западных областях местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В большинстве областей Украины температура ночью 1 – 6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до одного градуса тепла, в Одесской области 3 – 8 градусов тепла.

В западных областях ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Какая температура воздуха в областных центрах?

  • Киев-1...+1;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львов +3...+5;
  • Ивано-Франковск +3...+5;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +3....+5;
  • Луцк +3...+5;
  • Ровно +3...+5;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница 0...+2;
  • Одесса +5...+7;
  • Николаев 0...+2;
  • Херсон 0...+2;
  • Симферополь +1...+3;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы 0...-2;
  • Чернигов -3...-1;
  • Сумы -3...-1;
  • Полтава -3...-1;
  • Днепр -3...-1;
  • Запорожье -1....+1;
  • Донецк -3...-1;
  • Луганск -4...-2;
  • Харьков -3...-1.

Прогноз погоды на 14 декабря / Фото Укргидрометцентр

Какая погода будет в Украине этой зимой?

  • В Украине зимой ожидается более высокая температура воздуха на 1,5 – 2 градуса, чем обычно. В то же время могут быть кратковременные похолодания, осадки и опасные стихийные явления.
  • Температура воздуха в Украине может снизиться до 8 градусов мороза в ночное время 14 – 15 декабря.
  • Синоптики говорят, что сейчас тенденции свидетельствуют, что устойчивый снег в Украине этой зимой маловероятно, поскольку в последние годы соответствующие осадки являются эпизодическими на территории нашей страны.