Синоптики также предупреждают об опасных погодных явлениях в отдельных регионах, передает 24 Канал.
Какая погода будет в воскресенье, 14 декабря?
Так, ночью на дорогах Житомирской и Киевской областей ожидается гололедица. Днем в северных, центральных и большинстве южных областей прогнозируется налипание мокрого снега и скользкие дороги. В Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях – гололед.
Ночью в большинстве западных, северных областях – небольшой мокрый снег и дождь.
Днем в Украине, кроме восточных областей, – умеренные осадки. В западных областях местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
В большинстве областей Украины температура ночью 1 – 6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до одного градуса тепла, в Одесской области 3 – 8 градусов тепла.
В западных областях ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.
Какая температура воздуха в областных центрах?
- Киев-1...+1;
- Ужгород +3...+5;
- Львов +3...+5;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +3....+5;
- Луцк +3...+5;
- Ровно +3...+5;
- Житомир 0...+2;
- Винница 0...+2;
- Одесса +5...+7;
- Николаев 0...+2;
- Херсон 0...+2;
- Симферополь +1...+3;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы 0...-2;
- Чернигов -3...-1;
- Сумы -3...-1;
- Полтава -3...-1;
- Днепр -3...-1;
- Запорожье -1....+1;
- Донецк -3...-1;
- Луганск -4...-2;
- Харьков -3...-1.
Прогноз погоды на 14 декабря / Фото Укргидрометцентр
Какая погода будет в Украине этой зимой?
- В Украине зимой ожидается более высокая температура воздуха на 1,5 – 2 градуса, чем обычно. В то же время могут быть кратковременные похолодания, осадки и опасные стихийные явления.
- Температура воздуха в Украине может снизиться до 8 градусов мороза в ночное время 14 – 15 декабря.
- Синоптики говорят, что сейчас тенденции свидетельствуют, что устойчивый снег в Украине этой зимой маловероятно, поскольку в последние годы соответствующие осадки являются эпизодическими на территории нашей страны.