Синоптики також попереджають про небезпечні погодні явища в окремих регіонах, передає 24 Канал.
Яка погода буде в неділю, 14 грудня?
Так, уночі на дорогах Житомирської та Київської областей очікується ожеледиця. Вдень у північних, центральних і більшості південних областей прогнозується налипання мокрого снігу та слизькі дороги. У Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях – ожеледь.
Вночі у більшості західних, північних областях – невеликий мокрий сніг та дощ.
Вдень в Україні, крім східних областей, – помірні опади. У західних областях місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
У більшості областей України температура вночі 1 – 6 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до одного градусу тепла, на Одещині 3 – 8 градусів тепла.
У західних областях вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.
Яка температура повітря в обласних центрах?
- Київ-1...+1;
- Ужгород +3...+5;
- Львів +3...+5;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +3...+5;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +3...+5;
- Рівне +3...+5;
- Житомир 0…+2;
- Вінниця 0…+2;
- Одеса +5...+7;
- Миколаїв 0…+2;
- Херсон 0…+2;
- Сімферополь +1...+3;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси 0…-2;
- Чернігів -3…-1;
- Суми -3…-1;
- Полтава -3…-1;
- Дніпро -3…-1;
- Запоріжжя -1...+1;
- Донецьк -3…-1;
- Луганськ -4…-2;
- Харків -3…-1.
Прогноз погоди на 14 грудня / Фото Укргідрометцентр
Яка погода буде в Україні цієї зими?
- В Україні взимку очікується вища температура повітря на 1,5 – 2 градуси, ніж зазвичай. Водночас можуть бути короткочасні похолодання, опади та небезпечні стихійні явища.
- Температура повітря в Україні може знизитися до 8 градусів морозу в нічний час 14 – 15 грудня.
- Синоптики кажуть, що наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими є малоймовірним, оскільки останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.