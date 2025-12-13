Синоптики також попереджають про небезпечні погодні явища в окремих регіонах, передає 24 Канал.

Яка погода буде в неділю, 14 грудня?

Так, уночі на дорогах Житомирської та Київської областей очікується ожеледиця. Вдень у північних, центральних і більшості південних областей прогнозується налипання мокрого снігу та слизькі дороги. У Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях – ожеледь.

Вночі у більшості західних, північних областях – невеликий мокрий сніг та дощ.

Вдень в Україні, крім східних областей, – помірні опади. У західних областях місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У більшості областей України температура вночі 1 – 6 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до одного градусу тепла, на Одещині 3 – 8 градусів тепла.

У західних областях вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Яка температура повітря в обласних центрах?

Київ-1...+1;

Ужгород +3...+5;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +3...+5;

Рівне +3...+5;

Житомир 0…+2;

Вінниця 0…+2;

Одеса +5...+7;

Миколаїв 0…+2;

Херсон 0…+2;

Сімферополь +1...+3;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси 0…-2;

Чернігів -3…-1;

Суми -3…-1;

Полтава -3…-1;

Дніпро -3…-1;

Запоріжжя -1...+1;

Донецьк -3…-1;

Луганськ -4…-2;

Харків -3…-1.

Прогноз погоди на 14 грудня / Фото Укргідрометцентр

