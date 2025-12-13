Синоптики також попереджають про небезпечні погодні явища в окремих регіонах, передає 24 Канал.

Яка погода буде в неділю, 14 грудня?

Так, уночі на дорогах Житомирської та Київської областей очікується ожеледиця. Вдень у північних, центральних і більшості південних областей прогнозується налипання мокрого снігу та слизькі дороги. У Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях – ожеледь.

Вночі у більшості західних, північних областях – невеликий мокрий сніг та дощ.

Вдень в Україні, крім східних областей, – помірні опади. У західних областях місцями пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У більшості областей України температура вночі 1 – 6 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до одного градусу тепла, на Одещині 3 – 8 градусів тепла.

У західних областях вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Яка температура повітря в обласних центрах?

  • Київ-1...+1;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львів +3...+5;
  • Івано-Франківськ +3...+5;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +3...+5;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +3...+5;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир 0…+2;
  • Вінниця 0…+2;
  • Одеса +5...+7;
  • Миколаїв 0…+2;
  • Херсон 0…+2;
  • Сімферополь +1...+3;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси 0…-2;
  • Чернігів -3…-1;
  • Суми -3…-1;
  • Полтава -3…-1;
  • Дніпро -3…-1;
  • Запоріжжя -1...+1;
  • Донецьк -3…-1;
  • Луганськ -4…-2;
  • Харків -3…-1.

Яка погода буде в Україні цієї зими?

  • В Україні взимку очікується вища температура повітря на 1,5 – 2 градуси, ніж зазвичай. Водночас можуть бути короткочасні похолодання, опади та небезпечні стихійні явища.
  • Температура повітря в Україні може знизитися до 8 градусів морозу в нічний час 14 – 15 грудня.
  • Синоптики кажуть, що наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими є малоймовірним, оскільки останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.