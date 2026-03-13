Украина потеряла еще одного защитника: погиб боец из Донецкой области Петр Потапов

Украина снова понесла потери на войне – погиб украинский защитник Петр Потапов. Его жизнь оборвалась в боях с российскими оккупантами.

Информацию о времени и месте прощания с защитником сообщат дополнительно. О печальной вести сообщили в Нововолынском городском совете.

Что известно о павшем защитнике?

Петру Потапову было 42 года. Защитник родом из Донецкой области, но три последних года жил в Нововолынске, где и мобилизовался в Вооруженные Силы.

Мужчина погиб во время своего последнего боевого задания 6 марта на территории Днепропетровской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Потапового. Светлая память!

Другие потери украинского войска