Украина потеряла еще одного защитника: погиб боец из Донецкой области Петр Потапов
- Украинский защитник Петр Потапов, родом из Донецкой области, погиб в боях с российскими войсками.
- Информацию о прощании с ним сообщат дополнительно.
Украина снова понесла потери на войне – погиб украинский защитник Петр Потапов. Его жизнь оборвалась в боях с российскими оккупантами.
Информацию о времени и месте прощания с защитником сообщат дополнительно. О печальной вести сообщили в Нововолынском городском совете.
Что известно о павшем защитнике?
Петру Потапову было 42 года. Защитник родом из Донецкой области, но три последних года жил в Нововолынске, где и мобилизовался в Вооруженные Силы.
Мужчина погиб во время своего последнего боевого задания 6 марта на территории Днепропетровской области.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Потапового. Светлая память!
Другие потери украинского войска
На Востоке Украины во время выполнения боевого задания погиб полковник Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что летчик выполнял миссию в условиях значительного преимущества российской авиации и активной работы вражеской ПВО. Участвовал в боях за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую область и остров Змеиный.
Украина потеряла еще одного защитника - 28 февраля в Днепропетровской области погиб военный Сергей Дрогалев. Он родился 5 мая 1992 года на Харьковщине, но проживал с семьей в поселке Новая Прага на Кировоградщине. Несмотря на тяжелое ранение, полученное в ноябре 2024 года, после реабилитации он вернулся на фронт. Свой последний бой защитник принял вблизи села Чугуево Синельниковского района.