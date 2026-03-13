Україна втратила ще одного захисника: загинув боєць з Донеччини Петро Потапов
- Український захисник Петро Потапов, родом із Донеччини, загинув у боях з російськими військами.
- Інформацію про прощання з ним повідомлять додатково.
Україна знову зазнала втрати на війні – загинув український захисник Петро Потапов. Його життя обірвалося у боях з російськими окупантами.
Інформацію про час і місце прощання з захисником повідомлять додатково. Про сумну звістку повідомили у Нововолинській міській раді.
Що відомо про полеглого захисника?
Петру Потапову було 42 роки. Захисник родом з Донеччини, але три останні роки жив у Нововолинську, де і мобілізувався до Збройних Сил.
Чоловік загинув під час свого останнього бойового завдання 6 березня на території Дніпропетровської області.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Потапового. Світла пам'ять!
Інші втрати українського війська
На Сході України під час виконання бойового завдання загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що льотчик виконував місію в умовах значної переваги російської авіації та активної роботи ворожої ППО. Брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Херсонщину та острів Зміїний.
Україна втратила ще одного захисника — 28 лютого у Дніпропетровській області загинув військовий Сергій Дрогалев. Він народився 5 травня 1992 року на Харківщині, але проживав із родиною у селищі Нова Прага на Кіровоградщині. Попри важке поранення, отримане у листопаді 2024 року, після реабілітації він повернувся на фронт. Свій останній бій захисник прийняв поблизу села Чугуєве Синельниківського району.