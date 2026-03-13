Україна втратила ще одного захисника: загинув боєць з Донеччини Петро Потапов

Україна знову зазнала втрати на війні – загинув український захисник Петро Потапов. Його життя обірвалося у боях з російськими окупантами.

Інформацію про час і місце прощання з захисником повідомлять додатково. Про сумну звістку повідомили у Нововолинській міській раді.

Що відомо про полеглого захисника?

Петру Потапову було 42 роки. Захисник родом з Донеччини, але три останні роки жив у Нововолинську, де і мобілізувався до Збройних Сил.

Чоловік загинув під час свого останнього бойового завдання 6 березня на території Дніпропетровської області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Потапового. Світла пам'ять!

