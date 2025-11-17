На "пленках Миндича" не фигурируют действующие сотрудники СБУ, – Железняк

Украинское общество всколыхнул коррупционный скандал в энергетической сфере Украины. 17 ноября состоялось заседание временной следственной комиссии ВР по вопросам экономической безопасности, которое было посвящено этому делу. В контексте этого упоминается определенная служба, что вызвало подозрения, что это могла быть СБУ.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, который возглавляет ВСК, в эфире 24 Канала рассказал, имеют ли отношение работники Службы безопасности Украины к этому.

Что не увидела СБУ?

Антикоррупционные органы разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой в частности входил бизнесмен и совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, бывший министр энергетики Герман Галущенко. Ее участники выстроили схему влияния на деятельность стратегических предприятий, таких как "Энергоатом". За 15 месяцев проведения операции, которая получила название "Мидас", НАБУ получило тысячи часов аудиозаписей.

"На "пленках Миндича" не фигурируют действующие сотрудники СБУ, что очевидно хорошо, все же мы говорим о стране, которая находится в полномасштабной войне. А плохо то, что и ситуация, в которой Миронюк (экс-советник министра энергетики – 24 Канал) или другие члены преступной организации в частных разговорах подтверждают, что Галущенко – это человек Деркача. Очень плохо, что СБУ это не видела", – констатировал Железняк.

Следствие сообщило, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома". Средства легализировались через бэк-офис в Киеве, мимо которого прошло почти 100 миллионов долларов. Офис связан с бывшим нардепом Деркачем.

Как мы узнали из пленок, решения, которые эта организация принимала, касались не только энергетики, госпредприятий, защиты энергетической инфраструктуры, но и стратегических государственных вопросов. Например, назначения посла США или переформатирования правительства, что очень страшно с точки зрения того, что Деркач мог влиять на такие решения,

– отметил Железняк.

Он добавил, что сейчас тот не просто предатель и подсанкционное лицо в Украине и США, а является действующим сенатором в России, входит в оборонный комитет.

