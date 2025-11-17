На "плівках Міндіча" не фігурують чинні співробітники СБУ, – Железняк

Українське суспільство сколихнув корупційний скандал в енергетичній сфері України. 17 листопада відбулось засідання тимчасової слідчої комісії ВР з питань економічної безпеки, яке було присвячене цій справі. В контексті цього згадується певна служба, що викликало підозри, що це могла бути СБУ.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, який очолює ТСК, в етері 24 Каналу розповів, чи мають відношення працівники Служби безпеки України до цього.

Дивіться також Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами

Що не побачила СБУ?

Антикорупційні органи викрили діяльність злочинної організації, до складу якої зокрема входив бізнесмен і співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч, колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Її учасники вибудували схему впливу на діяльність стратегічних підприємств, таких як "Енергоатом". За 15 місяців проведення операції, яка отримала назву "Мідас", НАБУ отримало тисячі годин аудіозаписів.

"На "плівках Міндіча" не фігурують чинні співробітники СБУ, що очевидно добре, все ж таки ми говоримо про країну, яка перебуває у повномасштабній війні. А погано те, що та ситуація, в якій Миронюк (ексрадник міністра енергетики – 24 Канал) або інші члени злочинної організації у приватних розмовах підтверджують, що Галущенко – це людина Деркача. Дуже погано, що СБУ це не бачила", – констатував Железняк.

Слідство повідомило, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому". Кошти легалізовувались через бек-офіс в Києві, повз який пройшло майже 100 мільйонів доларів. Офіс пов'язаний з колишнім нардепом Деркачем.

Як ми дізналися з плівок, рішення, які ця організація ухвалювала, стосувалися не тільки енергетики, держпідприємств, захисту енергетичної інфраструктури, а й стратегічних державних питань. Наприклад, призначення посла США чи переформатування уряду, що дуже страшно з погляду на те, що Деркач міг впливати на такі рішення,

– наголосив Железняк.

Він додав, що зараз той не просто зрадник і підсанкційна особа в Україні й США, а є чинним сенатором в Росії, входить в оборонний комітет.

"Плівки Міндіча": нові деталі