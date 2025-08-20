По всей Украине объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали МиГ-31К
- Россия днем 20 августа подняла в небо МиГ-31К, из-за чего воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.
- Мониторы сообщали о запуске баллистики из Крыма.
Россия снова подняла в небо истребитель МиГ-31К. Из-за этого воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно о воздушной тревоге в Украине 20 августа?
Днем 20 августа по всей Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Причиной этого стал взлет МиГ-31К.
Тревогу в областях начали объявлять около 12:19. Тогда же в Воздушных силах информировали об опасности для всех регионов страны.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!
– сообщили в ВС.
Отметим, что мониторы сообщают о запуске баллистики из Крыма.
24 Канал призывает жителей областей Украины находиться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Чем атаковали россияне Украину этой ночью?
- В ночь на 20 августа российские войска атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг запускал ракеты с ВОТ Крыма.
- Агрессор также терроризировал 93 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
- Силами ПВО сбито и подавлено баллистическую ракету "Искандер-М" и 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.
- В Воздушных силах сообщали, что зафиксировано попадание вражеской ракеты и ударных БПЛА на 20 локациях.