Россия снова подняла в небо истребитель МиГ-31К. Из-за этого воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также В Харькове от ударов дронов погибла целая семья: самому маленькому ребенку было полтора года

Что известно о воздушной тревоге в Украине 20 августа?

Днем 20 августа по всей Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Причиной этого стал взлет МиГ-31К.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Тревогу в областях начали объявлять около 12:19. Тогда же в Воздушных силах информировали об опасности для всех регионов страны.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!

– сообщили в ВС.

Отметим, что мониторы сообщают о запуске баллистики из Крыма.

24 Канал призывает жителей областей Украины находиться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Россия атаковала Украину "Шахедами", под ударом было сразу несколько областей: какие последствия

Чем атаковали россияне Украину этой ночью?