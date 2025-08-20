По всій Україні оголосили повітряну тривогу: окупанти підняли МіГ-31К
Росія знову підняла в небо винищувач МіГ-31К. Через це повітряну тривогу оголошували у всіх областях України.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також У Харкові від ударів дронів загинула ціла родина: найменшій дитині було півтора року
Що відомо про повітряну тривогу в Україні 20 серпня?
Вдень 20 серпня по всій Україні лунає сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт МіГ-31К.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Тривогу в областях почали оголошувати близько 12:19. Тоді ж в Повітряних силах інформували про небезпеку для всіх регіонів країни.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!
– повідомили в ПС.
Зазначимо, що монітори повідомляють про запуск балістики з Криму.
24 Канал закликає жителів областей України перебувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами", під ударом було відразу кілька областей: які наслідки
Атака "Шахедами" і ракетами по Україні: що відомо?
- В ніч проти 20 серпня російські війська атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог запускав ракети з ТОТ Криму.
- Агресор також тероризував 93 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
- Силами ППО збито та придушено балістичну ракету "Іскандер-М" та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі та Сході країни.
- В Повітряних силах повідомляли, що зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.