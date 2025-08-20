Росія знову підняла в небо винищувач МіГ-31К. Через це повітряну тривогу оголошували у всіх областях України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні 20 серпня?

Вдень 20 серпня по всій Україні лунає сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт МіГ-31К.

Тривогу в областях почали оголошувати близько 12:19. Тоді ж в Повітряних силах інформували про небезпеку для всіх регіонів країни.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!

– повідомили в ПС.

Зазначимо, що монітори повідомляють про запуск балістики з Криму.

24 Канал закликає жителів областей України перебувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Атака "Шахедами" і ракетами по Україні: що відомо?