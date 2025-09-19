Принятие 19-го пакета санкций против России задерживается. Это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Украины.

Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала 24 Канала отметил, что, вероятно, сейчас происходит уже знакомый Украине процесс. Начиная с 9-го пакета санкций в 2022 году, каждое следующее решение принимается не сразу.

Почему может задерживаться пакет санкций?

Это всегда сложный и длительный процесс, во время которого приходится убеждать отдельные страны-члены ЕС – в частности, Венгрию.

Сейчас, вероятно, Европейский Союз снова столкнулся с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Принятие каждого нового пакета санкций ранее сопровождалось его требованиями об исключениях или послаблениях для отдельных лиц или компаний, включенных в санкционный список.

Я напомню, что санкции Евросоюз вводит, как и многие другие политические решения, путем консенсуса. Каждая страна Евросоюза должна дать согласие, – сказал Фесенко.

Он также добавил, что в отличие от Виктора Орбана, премьер-министр Словакии Роберт Фицо демонстрирует больше конструктивности и гибкости в переговорах. Зато Орбан, учитывая приближение выборов в Венгрии, прибегает к конфронтационной и агрессивной риторике, чтобы укрепить собственные политические позиции.

Почему действительно могут откладывать этот санкционный пакет? Опять Венгрия может блокировать этот общий пакет, и повторяется ситуация, которая была с 18-м пакетом, и с предыдущими пакетами санкций, когда понадобится время на то, чтобы найти компромисс и как-то согласовать этот вопрос,

– сказал Фесенко.

Он также добавил, что 19-й пакет санкций могут согласовать с американцами. Уже была информация о том, что должны быть переговоры между европейцами и американцами как раз по вопросу санкций в отношении действующего танкерного флота и российских банков.

Если бы к согласованному пакету санкций присоединились также Соединенные Штаты, это стало бы позитивным сигналом для Украины. Если задержка с принятием 19-го пакета связана с процессом согласования и координации санкций между ЕС и США, то это можно расценивать как положительную причину отсрочки.

Что известно о новом пакете санкций?