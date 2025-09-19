Щоразу ті самі перепони: політолог сказав, які проблеми нового пакету санкцій
- Ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії затримується через потребу переконання окремих країн-членів ЄС, зокрема Угорщини.
- Новий пакет санкцій стосуватиметься банківського сектору, криптовалютного ринку та енергетичної сфери, а США можуть приєднатися до узгодженого пакета, що буде позитивним сигналом для України.
Ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії затримується. Це може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України.
Політолог Володимир Фесенко в ефірі телеканалу 24 Каналу зазначив, що, ймовірно, зараз відбувається вже знайомий Україні процес. Починаючи з 9-го пакета санкцій у 2022 році, кожне наступне рішення ухвалюється не одразу.
Чому може затримуватися пакет санкцій?
Це завжди складний і тривалий процес, під час якого доводиться переконувати окремі країни-члени ЄС – зокрема, Угорщину.
Нині, імовірно, Європейський Союз знову зіштовхнувся з позицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ухвалення кожного нового пакета санкцій раніше супроводжувалося його вимогами щодо винятків або послаблень для окремих осіб чи компаній, включених до санкційного списку.
Я нагадаю, що санкції Євросоюз вводить, як і багато інших політичних рішень, шляхом консенсусу. Кожна країна Євросоюзу має дати згоду, – сказав Фесенко.
Він також додав, що на відміну від Віктора Орбана, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо демонструє більше конструктивності та гнучкості у перемовинах. Натомість Орбан, з огляду на наближення виборів в Угорщині, вдається до конфронтаційної та агресивної риторики, аби зміцнити власні політичні позиції.
Чому дійсно можуть відкладати цей санкційний пакет? Знову Угорщина може блокувати цей спільний пакет, і повторюється ситуація, яка була з 18-м пакетом, і з попередніми пакетами санкцій, коли знадобиться час на те, щоб знайти компроміс і якось узгодити це питання,
– сказав Фесенко.
Він також додав, що 19-й пакет санкцій можуть узгодити з американцями. Вже була інформація про те, що мають бути переговори між європейцями і американцями якраз із питання санкцій щодо чинного танкерного флоту та російських банків.
Якби до погодженого пакета санкцій приєдналися також Сполучені Штати, це стало б позитивним сигналом для України. Якщо затримка з ухваленням 19-го пакета пов'язана з процесом погодження та координації санкцій між ЄС і США, то це можна розцінювати як позитивну причину відтермінування.
Що відомо про новий пакет санкцій?
- Європейський Союз мав оголосити 19-й пакет санкцій проти Росії цього тижня – 17 вересня, однак рішення було відкладене. Нові обмеження стосуватимуться банківського сектору, криптовалютного ринку та енергетичної сфери.
- Перенесення ухвалення санкційного пакета відбулося на тлі зростаючого тиску з боку як Євросоюзу, так і Дональда Трампа – зокрема, на Словаччину та Угорщину. Від цих країн вимагають зменшити залежність від російської нафти.
- Колишній президент США Дональд Трамп закликав європейські держави повністю відмовитися від імпорту російської нафти й газу. У разі такого кроку, за його словами, він також готовий посилити тиск на Москву.