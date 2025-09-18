Аналитики DeepState пишут, что в Купянске ситуация ухудшается. Активные попытки россиян прорваться в Купянск связаны с их основной целью на фронте.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что, взяв под контроль Купянск и, главное, Купянск-Узловой, россияне могли бы потенциально восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг. Группировке врага это очень бы помогло.

Какой план может иметь враг?

Он добавил, что южнее расположен район Серебрянского лесничества и дальше по направлению – Святогорск.

То есть это север Славянска и север Донецкой области – это замысел россиян. Прорваться здесь, обеспечить себя, в частности, железной дорогой и уже дальше с севера нависать над основной нашей городской агломерацией на севере Донецкой области – Славянск, Краматорск и далее Дружковка, Константиновка,

– сказал Сергей Кузан.

То есть цель врага – взятие Покровска с юга, взятие Купянска и Купянска-Узлового, а дальше – Лимана и всего Серебрянского лесничества.

Это бы позволило россиянам сделать тот самый охват, о котором они так мечтают, и который им до сих пор не удалось сделать,

– добавил Кузан.

Он отметил, что поэтому россияне пытаются зайти в Купянск. С востока им не удалось это сделать. Они теперь пытаются обойти сам город, закрепиться где-то на окраинах. Однако это не означает, что они имеют контроль именно над городом, над городской застройкой. Там идут жестокие бои. Сейчас задачи противника не решены.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите по карте

Главная цель – это контроль не просто над Купянском, а над железнодорожной станцией. Именно туда враг направит все усилия.

Что известно о ситуации возле Купянска?