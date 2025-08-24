Журналисты The Guardian отметили, что Трамп сейчас неактивен в переговорном процессе прекращения войны в Украине. Впрочем, полностью отойти от переговоров он, вероятно, не сможет.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп не сможет отойти от переговоров и потерять статус посредника. Он зашел слишком далеко и внутри американской политической системы испытывает огромное давление.

Смотрите также Путин применяет психологические приемы, чтобы затянуть переговоры с Трампом, – The Telegraph

Почему Трамп не может отказаться от участия в переговорах?

"Уже не соскочишь, так уже не будет. Я думаю, он это осознает. Он уже много раз угрожал, что выйдет из переговорного процесса. Но что-то не получается", – сказал Марк Фейгин.

В частности, Трампа критикуют из-за файлов Эпштейна и этих бесконечных проектов. Мол, он якобы присоединит Гренландию и Канаду и прекратит войну между Украиной и Россией за 24 часа.

А что он скажет? Не смог? А зачем тогда говорил? Хорошо, американские избиратели сделают свой выбор в следующем году на промежуточных выборах в Палату представителей. Более того, внутри Республиканской партии фронт будет усиливаться,

– сказал Марк Фейгин.

Он добавил, что если Трамп возьмет паузу – на него набросится пресса и политические оппоненты.

Как менялась риторика Трампа относительно войны в Украине?