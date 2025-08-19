Психолог Елена Шершнева обратила внимание в разговоре с 24 Каналом на характерные реакции и действия Дональда Трампа, которые выдавали его истинное отношение. Она отметила, что президент США однозначно был не на тех позициях, которые он занимает обычно.

К теме Трамп после встречи с Путиным был уставшим и раздраженным, – WSJ

Зачем Трамп поглаживал руку Путина и аплодировал ему?

Психолог объяснила, что Трамп обычно доминирует в своих рукопожатиях, языке тела. Однако на этот раз доминации не было.

Например, когда Трамп жмет руку, он всегда тянет к себе собеседника. Однако в ситуации с Путиным он не тянул руку диктатора, а наоборот, поглаживал. Из этого можно сделать вывод, что он не пытается доминировать,

– отметила она.

Это поглаживание ладони Путина, как отметила она, довольно странное и не типичное для Трампа и вообще для дипломатического мира. Оно выдает его позицию – немного снизу, я – минус, ты – плюс.

Более того, президент США подыгрывал шуткам Путина, даже когда тот кривлялся и делал вид, что не слышит вопрос об убийствах гражданских украинцев. Таким образом Трамп, по ее мнению, невербально не отрицал то, что происходило, и якобы присоединялся к Путину в его цинизме.

Также Трамп ждал в самолете на военной базе Элмендорф пока прилетит Путин, и это с одной стороны было унизительно для него, а с другой – он, по словам психолога, демонстрировал нетерпение и якобы детскую радость.

Когда он аплодировал (Путину – 24 Канал), это жест именно нетерпения, будто давай-давай, быстрее. Его мимические особенности показывали, что этой встречи он действительно ожидал,

– сказала она.

Также такое поведение Трампа может свидетельствовать, как предположила она, о том, что ему не терпелось удовлетворить свои личные прагматические интересы на этой встрече. Поэтому он, несмотря на все унижения, очень стремился, чтобы она состоялась.

Примечательно, что овации Трампа Белый дом позже удалил из финального видео о переговорах. По словам Шершневой, по протоколу президент США не имел необходимости аплодировать. Однако у него это буквально вырвалось. Его тело хотело это сделать.

Жалел ли Трамп, что был отменен его обед с Путиным?

Неожиданным было и то, что Путин поехал не на своей машине, а сел в лимузин Трампа и они остались наедине. В это время глава Кремля мог бы оказать определенное влияние на президента США.

Хотя психолог считает, что это влияние уже состоялось на красной дорожке, на которой они встретились.

Поэтому общение в лимузине коренным образом ничего бы не изменило. Однако оно могло открыть диктатору возможность оказывать дополнительное влияние. Хотя команда Трампа отменила совместный обед, но, очевидно, сам Трамп этого не хотел. Все его действия указывали на то, что он готов Путину и дать свой лимузин, и руку жать, и делать все, что тот ему скажет,

– рассказала Елена Шершнева.

Поэтому, добавила она, в частности, совместный обед с Путиным мог бы удовлетворить какие-то личные амбиции, запросы и интересы Трампа. Вероятно, он имеет интерес, который не разглашается.

Интересные детали встречи Трампа и Путина на Аляске