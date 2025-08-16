Известно, что Белый дом хотел скрыть этот момент с аплодисментами, а потому его вырезали из видео, опубликованных в официальных аккаунтах, передает 24 Канал.

О чем говорит язык тела Путина и Трампа?

Ряд СМИ анализировали язык тела Путина и Трампа во время ихй первой встречи за период второго срока президентства республиканца.

Так, Reuters пишет, что Трамп и Путин поприветствовали друг друга, как давние друзья. Они пожали руки и дружески похлопали друг друга по руке, демонстрируя очевидную благосклонность.

Путин, которого во многих других частях мира считают военным преступником, широко улыбался.

The New York Times тоже указывает на то, что глава Кремля имел счастливый и воодушевленный вид. И не безосновательно. После трех лет политического изгнания он вступил на территорию самого могущественного государства в мире, лидера НАТО, и его тепло встретил президент Трамп на красной дорожке.

Именно на такую картинку Путин и рассчитывал – снова оказаться в компании сверхдержав.

CNN напомнило, что российский диктатор имеет привычку выражать свое отношение к событиям через позу. Если он сутулится во время выступления, это означает, что ему неинтересно. Впрочем, на Аляске Путин не сутулился. Наоборот, он сидел, подавшись вперед, сцепив руки.

Financial Times указало на то, что политики комфортно чувствовали себя в обществе друг друга. Также издание обратило внимание на то, что Путин, казалось, смеялся, когда машина с ним и Трампом отъехала.

Эксперт по языку тела доктор Питер Коллетт тоже проанализировал поведение политиков. По его словам, в первых рукопожатиях было заметно много "похлопываний" по руке. Путин начал с осторожного жеста, а Трамп ответил более выразительными движениями, чтобы подчеркнуть свое превосходство. Он даже позволил Путину положить руку сверху, но это, говорит эксперт, лишь дало ему возможность подтянуть соперника к себе и продемонстрировать силу. Наконец именно Трамп сделал последнее похлопывание – типичный жест для политиков, которые хотят оставить за собой "последнее слово".

Когда они сели перед камерами, доминировал уже Путин. Его "широкая посадка" (manspreading) была более уверенной и показывала преимущество. Диктатор, несмотря на небольшой рост, сидел ровно и уверенно, а Трамп был сгорблен и внутренне напряжен.

Еще один важный момент – когда Трамп положил руку на спину Путина, как будто в вежливом жесте. На самом деле это тоже был сигнал доминирования: тот, кто ведет другого, демонстрирует, что он главный.

Несмотря на все эти "игры" в жесты, оба лидера искренне улыбались. По словам Коллета, улыбки были настоящими, потому что привлекали мышцы обеих сторон лица и глаза – это знак искренней радости от встречи и процесса переговоров.

После неудачных переговоров о прекращении огня на пресс-конференции Трамп показал Путину искусственную "улыбку для камер" – признак пренебрежения.

Разочарование президента США было заметным. Трамп отворачивал взгляд от Путина, пытаясь продемонстрировать "визуальное доминирование". Такой прием используют люди с высоким статусом, но он также может означать желание избежать неприятных эмоций.

Мимика тоже его выдавала:

Сжатые губы – знак сдерживания эмоций.

"Дужкообразный" изгиб рта – признак уязвимости.

Напряженный подбородок свидетельствовал о внутренней защите, как будто он ожидает удара.

По мнению Коллетта, Трамп обещал многое, но в итоге ушел ни с чем – и это проявилось в его жестах и выражении лица.