Психологиня Олена Шершньова звернула увагу у розмові з 24 Каналом на характерні реакції та дії Дональда Трампа, які видавали його справжнє ставлення. Вона відзначила, що президент США однозначно був не на тих позиціях, які він посідає зазвичай.

До теми Трамп після зустрічі з Путіним був втомленим і роздратованим, – WSJ

Навіщо Трамп погладжував руку Путіна та аплодував йому?

Психологиня пояснила, що Трамп зазвичай домінує у своїх рукостисканнях, мові тіла. Однак цього разу домінації не було.

Наприклад, коли Трамп тисне руку, він завжди тягне до себе співбесідника. Однак у ситуації з Путіним він не тягнув руку диктатора, а навпаки, погладжував. З цього можна зробити висновок, що він не намагається домінувати,

– зазначила вона.

Це погладжування долоні Путіна, як наголосила вона, досить дивне і не типове для Трампа і взагалі для дипломатичного світу. Воно видає його позицію – трохи знизу, я – мінус, ти – плюс.

Ба більше, президент США підігравав жартам Путіна, навіть коли той кривлявся і удавав, що не чує питання щодо вбивств цивільних українців. У такий спосіб Трамп, на її думку, невербально не заперечував те, що відбувалося, і нібито доєднувався до Путіна у його цинізмі.

Також Трамп чекав у літаку на військовій базі Елмендорф поки прилетить Путін, і це з одного боку було принизливо для нього, а з іншого – він, за словами психологині, демонстрував нетерпіння і нібито дитячу радість.

Коли він аплодував (Путіну – 24 Канал), це жест саме нетерпіння, ніби давай-давай, швидше. Його мімічні особливості показували, що цієї зустрічі він дійсно очікував,

– сказала вона.

Також така поведінка Трампа може свідчити, як припустила вона, про те, що йому не терпілося задовольнити свої особисті прагматичні інтереси на цій зустрічі. Тож він, попри всі приниження, дуже прагнув, щоб вона відбулася.

Примітно, що овації Трампа Білий дім пізніше видалив з фінального відео про перемовини. За словами Шершньової, за протоколом президент США не мав необхідності аплодувати. Проте у нього це буквально вирвалося. Його тіло хотіло це зробити.

Чи шкодував Трамп, що було скасовано його обід з Путіним?

Неочікуваним було й те, що Путін поїхав не на своїй автівці, а сів до лімузина Трампа і вони залишились наодинці. У цей час очільник Кремля міг би вчинити певний влив на президента США.

Хоча психологиня вважає, що цей вплив вже відбувся на червоному килимі, на якому вони зустрілися.

Тому спілкування в лімузині докорінно нічого б не змінило. Однак воно могло відкрити диктатору можливість чинити додатковий вплив. Хоча команда Трампа скасувала спільний обід, але, вочевидь, сам Трамп цього не хотів. Всі його дії вказували на те, що він готовий Путіну і дати свій лімузин, і руку тиснути, і робити все, що той йому скаже,

– розповіла Олена Шершньова.

Тому, додала вона, зокрема, спільний обід з Путіним міг би задовольнити якісь особисті амбіції, запити і інтереси Трампа. Імовірно, має інтерес, який не розголошується.

Цікаві деталі зустрічі Трампа та Путіна на Алясці