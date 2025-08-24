Журналісти The Guardian зазначили, що Трамп нині неактивний у переговорному процесі припинення війни в Україні. Втім, повністю відійти від переговорів він, ймовірно, не зможе.

Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп не зможе відійти від переговорів і втратити статус посередника. Він зайшов надто далеко і всередині американської політичної системи відчуває величезний тиск.

Чому Трамп не може відмовитися від участі в переговорах?

"Вже не зіскочиш, так уже не буде. Я думаю, він це усвідомлює. Він вже багато разів погрожував, що вийде з переговорного процесу. Але щось не виходить", – сказав Марк Фейгін.

Зокрема, Трампа критикують через файли Епштейна та ці безкінечні проекти. Мовляв, він нібито приєднає Гренландію і Канаду та припинить війну між Україною і Росією за 24 години.

А що він скаже? Не зміг? А навіщо тоді говорив? Добре, американські виборці зроблять свій вибір наступного року на проміжних виборах до Палати представників. Більше того, всередині Республіканської партії фронт буде посилюватися,

– сказав Марк Фейгін.

Він додав, що якщо Трамп візьме паузу – на нього накинеться преса та політичні опоненти.

Як змінювалась риторика Трампа щодо війни в Україні?