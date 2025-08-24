Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп не сможет отойти от переговоров и потерять статус посредника. Он зашел слишком далеко и внутри американской политической системы испытывает огромное давление.
Смотрите также Путин применяет психологические приемы, чтобы затянуть переговоры с Трампом, – The Telegraph
Почему Трамп не может отказаться от участия в переговорах?
"Уже не соскочишь, так уже не будет. Я думаю, он это осознает. Он уже много раз угрожал, что выйдет из переговорного процесса. Но что-то не получается", – сказал Марк Фейгин.
В частности, Трампа критикуют из-за файлов Эпштейна и этих бесконечных проектов. Мол, он якобы присоединит Гренландию и Канаду и прекратит войну между Украиной и Россией за 24 часа.
А что он скажет? Не смог? А зачем тогда говорил? Хорошо, американские избиратели сделают свой выбор в следующем году на промежуточных выборах в Палату представителей. Более того, внутри Республиканской партии фронт будет усиливаться,
– сказал Марк Фейгин.
Он добавил, что если Трамп возьмет паузу – на него набросится пресса и политические оппоненты.
Как менялась риторика Трампа относительно войны в Украине?
- В начале своей каденции Трамп обещал закончить войну за 24 часа. Впрочем очень быстро американский президент изменил свое мнение – этот срок вырос до 100 дней. Риторика Трампа в отношении Украины менялась много раз. США даже приостанавливали поставки оружия в Украину.
- Переговоры, организованные для прекращения огня, не дали результатов. Российская сторона снова и снова выдвигала абсурдные требования к Украине – уступки по пяти областей, нейтралитет, не вступать в НАТО.
- На заявления Кремля в Белом доме реагировали по-разному. Впрочем, летом этого года Дональд Трамп наконец начал говорить о введении санкций против России, давление на страны, которые с ней торгуют, и более решительно давить на Путина по урегулированию войны. Он встретился с ним на Аляске, а также провел разговор с президентом Зеленским. Ожидается встреча Зеленского и Путина, впрочем президент Украины уже сообщил, что Россия пытается сделать все возможное, чтобы избежать этой встречи.