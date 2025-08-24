Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп не зможе відійти від переговорів і втратити статус посередника. Він зайшов надто далеко і всередині американської політичної системи відчуває величезний тиск.
Чому Трамп не може відмовитися від участі в переговорах?
"Вже не зіскочиш, так уже не буде. Я думаю, він це усвідомлює. Він вже багато разів погрожував, що вийде з переговорного процесу. Але щось не виходить", – сказав Марк Фейгін.
Зокрема, Трампа критикують через файли Епштейна та ці безкінечні проекти. Мовляв, він нібито приєднає Гренландію і Канаду та припинить війну між Україною і Росією за 24 години.
А що він скаже? Не зміг? А навіщо тоді говорив? Добре, американські виборці зроблять свій вибір наступного року на проміжних виборах до Палати представників. Більше того, всередині Республіканської партії фронт буде посилюватися,
– сказав Марк Фейгін.
Він додав, що якщо Трамп візьме паузу – на нього накинеться преса та політичні опоненти.
Як змінювалась риторика Трампа щодо війни в Україні?
- На початку своєї каденції Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години. Втім дуже швидко американський президент змінив свою думку – цей термін зріс до 100 днів. Риторика Трампа щодо України змінювалася багато разів. США навіть призупиняли поставки зброї до України.
- Переговори, організовані для припинення вогню, не дали результатів. Російська сторона знову й знову висувала абсурдні вимоги до України – поступки щодо п’яти областей, нейтралітет, не вступати до НАТО.
- На заяви Кремля у Білому домі реагували по-різному. Втім, улітку цього року Дональд Трамп нарешті почав говорити про запровадження санкцій проти Росії, тиск на країни, які з нею торгують, та більш рішуче тиснути на Путіна щодо врегулювання війни. Він зустрівся з ним на Алясці, а також провів розмову з президентом Зеленським. Очікується зустріч Зеленського та Путіна, втім президент України вже повідомив, що Росія намагається зробити все можливе, аби уникнути цієї зустрічі.