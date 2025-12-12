Почему в одних регионах света больше, чем в других: Минэнерго назвало причину

Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования, но ограничения остаются. В разных регионах они определяются степенью повреждения и разрушения части энергосистемы.

Разница в графиках отключений электроэнергии между областями Украины объясняется не несправедливым распределением, а физическими возможностями энергосистемы и последствиями вражеских атак. Об этом сообщили в Минэнерго, передает 24 Канал.

В чем причина разницы в графиках?

Главными причинами дефицита в центральных, южных и восточных регионах является уничтоженная или поврежденная генерация. Также разрушение высоковольтных линий и "энергетических мостов", соединяющих регионы.

Западные области имеют большие производственные мощности – работают атомные станции и поступает импорт электроэнергии из Европы, что обеспечивает меньшие ограничения для потребителей. Передача электроэнергии с запада в Киев, Харьков и другие области затруднена из-за повреждения магистральных линий и автотрансформаторов.

В Укрэнерго добавили, что цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но и чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально сложно.

Пропускной способности имеющихся сетей недостаточно для полного покрытия дефицита. Ситуацию дополнительно осложняют локальные обстрелы и аварии из-за перегрузки системы.

Обратите внимание! Энергетики продолжают ежедневно восстанавливать поврежденное оборудование, но ограничения остаются необходимой мерой для стабильности энергоснабжения.

