Почему в одних регионах света больше, чем в других: Минэнерго назвало причину
- Разница в графиках отключений электроэнергии между областями Украины связана с физическими возможностями энергосистемы и последствиями вражеских атак.
- Западные области имеют меньшие ограничения благодаря большим производственным мощностям и импорту электроэнергии из Европы, тогда как дефицит в центральных, южных и восточных регионах вызван уничтоженной генерацией и повреждением инфраструктуры.
Энергетики продолжают работать над восстановлением поврежденного оборудования, но ограничения остаются. В разных регионах они определяются степенью повреждения и разрушения части энергосистемы.
Разница в графиках отключений электроэнергии между областями Украины объясняется не несправедливым распределением, а физическими возможностями энергосистемы и последствиями вражеских атак. Об этом сообщили в Минэнерго, передает 24 Канал.
Смотрите также Неравномерные отключения и экспорт электроэнергии: в ЦПД опровергли фейковые нарративы
В чем причина разницы в графиках?
Главными причинами дефицита в центральных, южных и восточных регионах является уничтоженная или поврежденная генерация. Также разрушение высоковольтных линий и "энергетических мостов", соединяющих регионы.
Западные области имеют большие производственные мощности – работают атомные станции и поступает импорт электроэнергии из Европы, что обеспечивает меньшие ограничения для потребителей. Передача электроэнергии с запада в Киев, Харьков и другие области затруднена из-за повреждения магистральных линий и автотрансформаторов.
В Укрэнерго добавили, что цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но и чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально сложно.
Пропускной способности имеющихся сетей недостаточно для полного покрытия дефицита. Ситуацию дополнительно осложняют локальные обстрелы и аварии из-за перегрузки системы.
Обратите внимание! Энергетики продолжают ежедневно восстанавливать поврежденное оборудование, но ограничения остаются необходимой мерой для стабильности энергоснабжения.
Ситуация в энергосистеме: последние новости
В пятницу, 12 декабря, по всей Украине ограничивают потребление электроэнергии. Это связано с разрушениями, которые нанесли уже восемь массированных ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.
В ночь на 12 декабря россияне попали в энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Оккупанты повредили уже 20 подстанцию компании. После ракетного обстрела необходимо восстановление линий.
По состоянию на утро свет вернули 40 тысячам клиентов, но обесточены еще 91,9 тысячи семей. Специалисты уже работают на местах атак, оценивают масштабы разрушений и пытаются подать напряжение в первую очередь для объектов критической инфраструктуры.