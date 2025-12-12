Чому в одних регіонах світла більше, ніж в інших: Міненерго назвало причину
- Різниця в графіках відключень електроенергії між областями України пов'язана з фізичними можливостями енергосистеми та наслідками ворожих атак.
- Західні області мають менші обмеження завдяки більшим виробничим потужностям та імпорту електроенергії з Європи, тоді як дефіцит у центральних, південних та східних регіонах спричинений знищеною генерацією та пошкодженням інфраструктури.
Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання, але обмеження залишаються. В різних регіонах вони визначаються мірою пошкодження та руйнування частини енергосистеми.
Різниця в графіках відключень електроенергії між областями України пояснюється не несправедливим розподілом, а фізичними можливостями енергосистеми та наслідками ворожих атак. Про це повідомили у Міненерго, передає 24 Канал.
В чому причина різниці в графіках?
Головними причинами дефіциту у центральних, південних та східних регіонах є знищена або пошкоджена генерація. Також руйнування високовольтних ліній і "енергетичних мостів", що з’єднують регіони.
Західні області мають більші виробничі потужності – працюють атомні станції та надходить імпорт електроенергії з Європи, що забезпечує менші обмеження для споживачів. Передача електроенергії з заходу до Києва, Харкова та інших областей ускладнена через пошкодження магістральних ліній та автотрансформаторів.
В Укренерго додали, що мета ворога не лише зробити так, щоб на певній території України не було працюючих електростанцій, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно.
Пропускної здатності наявних мереж недостатньо для повного покриття дефіциту. Ситуацію додатково ускладнюють локальні обстріли та аварії через перенавантаження системи.
Зверніть увагу! Енергетики продовжують щоденно відновлювати пошкоджене обладнання, але обмеження залишаються необхідним заходом для стабільності енергопостачання.
Ситуація в енергосистемі: останні новини
У п'ятницю, 12 грудня, по всій Україні обмежують споживання електроенергії. Це пов'язане з руйнуваннями, які завдали вже вісім масованих ракетно-дронових атак на українську енергосистему.
В ніч проти 12 грудня росіяни влучили в енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі. Окупанти пошкодили вже 20 підстанцію компанії. Після ракетного обстрілу необхідне відновлення ліній.
Станом на ранок світло повернули 40 тисячам клієнтів, але знеструмлені ще 91,9 тисячі сімей. Фахівці вже працюють на місцях атак, оцінюють масштаби руйнувань та намагаються подати напругу першочергово для обʼєктів критичної інфраструктури.