Чому в одних регіонах світла більше, ніж в інших: Міненерго назвало причину

Енергетики продовжують працювати над відновленням пошкодженого обладнання, але обмеження залишаються. В різних регіонах вони визначаються мірою пошкодження та руйнування частини енергосистеми.

Різниця в графіках відключень електроенергії між областями України пояснюється не несправедливим розподілом, а фізичними можливостями енергосистеми та наслідками ворожих атак. Про це повідомили у Міненерго, передає 24 Канал.

В чому причина різниці в графіках?

Головними причинами дефіциту у центральних, південних та східних регіонах є знищена або пошкоджена генерація. Також руйнування високовольтних ліній і "енергетичних мостів", що з’єднують регіони.

Західні області мають більші виробничі потужності – працюють атомні станції та надходить імпорт електроенергії з Європи, що забезпечує менші обмеження для споживачів. Передача електроенергії з заходу до Києва, Харкова та інших областей ускладнена через пошкодження магістральних ліній та автотрансформаторів.

В Укренерго додали, що мета ворога не лише зробити так, щоб на певній території України не було працюючих електростанцій, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно.

Пропускної здатності наявних мереж недостатньо для повного покриття дефіциту. Ситуацію додатково ускладнюють локальні обстріли та аварії через перенавантаження системи.

Зверніть увагу! Енергетики продовжують щоденно відновлювати пошкоджене обладнання, але обмеження залишаються необхідним заходом для стабільності енергопостачання.

