Укр Рус
24 Канал Главные новости Под ударом Север, Восток и Центр: в ПС рассказали о ночном ударе БПЛА
12 сентября, 09:03
2

Под ударом Север, Восток и Центр: в ПС рассказали о ночном ударе БПЛА

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Россия атаковала Украину ночью 12 сентября, запустив 40 ударных дронов разных типов.
  • Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 3 локациях.

Россия в очередной раз атаковала Украину в ночь на 12 сентября. Враг выпустил десятки дронов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также В Сумах прогремела серия взрывов: зафиксирован прилет вражеских дронов

Что известно об атаке по Украине 12 сентября?

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала 40 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:

  • Курск,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск.

Более 20 из запущенных дронов – "Шахеды".

Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение.

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 3 локациях, 
– сообщили в Воздушных силах.

Предварительная атака по Украине: основное

  • В ночь на 11 сентября противник атаковал Украину 66-ю ударными БПЛА.

  • По состоянию на утро силами ПВО было сбито/подавлено 62 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

  • Фиксировали попадание 4 ударных БПЛА на 3 локациях.