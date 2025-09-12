Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 12 сентября?
В ночь на 12 сентября российская армия атаковала 40 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:
- Курск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск.
Более 20 из запущенных дронов – "Шахеды".
Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение.
По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Востоке и в Центре страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 3 локациях,
– сообщили в Воздушных силах.
Предварительная атака по Украине: основное
В ночь на 11 сентября противник атаковал Украину 66-ю ударными БПЛА.
По состоянию на утро силами ПВО было сбито/подавлено 62 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Фиксировали попадание 4 ударных БПЛА на 3 локациях.