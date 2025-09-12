Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине 12 сентября?

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала 40 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск.

Более 20 из запущенных дронов – "Шахеды".

Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение.

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 3 локациях,

– сообщили в Воздушных силах.

